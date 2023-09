Colombia se goza otra eliminatoria...

Por: CÉSAR CURVELO |

septiembre 04, 2023

Comienza la frenética fabulosa fiesta previa al primer match de la eliminatoria del Mundial de Fútbol 2026 para Colombia y las nueve restantes selecciones de la Conmebol.

El próximo magno evento de todo el universo va a celebrarse en los monumentales escenarios de los tres países que ocupan el norte del continente Aviayala: Méjico, Estados Unidos y Canadá. Por primera vez el mundial se realizará en tres países y competirán 48 equipos.

De las diez naciones del sur del Nuevo Continente clasificarán las seis de mayor puntaje, y la que ocupe el séptimo lugar irá a repechaje que por cierto ya no es pan comido. En el último, Australia dejó viendo pajaritos y estrellitas a Perú.

Quedarán atrás ―por lo pronto― las marchas marchitas de los neonazis y rémoras acompañantes pagadas, los soterrados rumores de golpe, la escandalosa bola de nieve de Odebrecht, las inicuas pesquisas de la Fiscalía, los resquemores por tremores de terremotos, la caída del puente Los Grillos vía al Llano, las locuras de Petro ―según juran y rejuran los chiflados de la “loc-oposición”―, los ventiladores huracanados en la JEP, la telebobela Nicolás-Day, los discos de Shakira con tan especiales dedicatorias a Piqué. Te digo esto porque previo, durante y después de estos partidos premundialistas, todo pasa a segundo o tercer plano.

O por lo menos habrá una pausa mediática de los que sabemos.

Jueves 7 de septiembre, seis en punto de la noche, se verán las caras los oncenos de Colombia y Venezuela.

Gran cita para todas y todos de la mayoritaria fanaticada de millones de mirones de las cajas mágicas ―TV´s en casas, apartachos, estaderos, bares, clubes, tiendas y hoteles―, monitores de PC y tablets, o incluso pantallitas de celulares (todavía no salen los de pantalla mayor desplegable). Otros, privilegiados, serán los 45.000 fanáticos de la fiebre amarilla, que rugirán como jaguares, pumas, tigres o leones en el Estadio Metropolitano de La Puerta de Oro de Colombia, Curramba La Bella, Mocanápolis...

Dependiendo de los resultados, se alargará o acortará el aletargamiento, ensueño o alienación futbolera.

Será de fantasía si nuestro equipazo gana, gusta y golea.

Poco o nada valdrán las verdades a medias y mentiras enteras de los medios de manipulación por largo rato. Por esto se puede adivinar que algunos de la derecha retrechera harán brujerías en secreto para que a Colombia le vaya mal. Para eso tienen hechiceras a bordo, que seguro harán su magia malévola incluyendo muñecos vudú. Un muñequito flaco pelo cucú podría ser Lucho Díaz, por decir algo. De todas maneras, los narradores deportivos de Caracol y RCN ―binomio monopolio de la trasmisión en vivo y en directo para nuestra querida Macondo―, tendrán las estridentes voces campantes.

No dará la cosa para mucho si empezamos perdiendo. Por esto habrá también agoreros oficialistas que pondrán velas al santo del balón para que la Tribásica triunfe. Lo de Tribásica es porque se le dice “Tricolor” y hay muchas “tricolores”: Méjico, Ecuador, Rumania, etc. Me explico. Amarillo, azul y rojo son los colores básicos según el modelo artístico tradicional, de ahí lo de Tribásica, repito. Lo de “cafeteros” se lo dejamos a los del Atlético Quindío.

Caso que la cuestión quede en tablas, daremos lata por una corta temporada.

Martes siguiente,12 de septiembre, tipo 7:30 de la noche. Otro partidazo de racamandaca en la austral Santiago ante la Roja del chichichí lelelé. Me refiero a Santiago de Chile, cuyo gentilicio es santiaguino. Hay otras. En España, Santiago de Compostela, que tiene como gentilicio santiaguense. En la isla mayor de las Antillas está Santiago de Cuba, gentilicio santiaguero. Aquí en Colombia tenemos a Santiago de Cali, aunque para todo el mundo es Cali a secas, palo seco y palma seca. También hay otros dos municipios con el santinombre, uno en Norte de Santander y otro en Putumayo.

Pronósticos que acabo de vislumbrar en la bola de cristal herencia de mi biscabuela, que era un cuarto gitana, otro cuarto caribe, un tercer cuarto mulata, y un último cuarto chapetígena: Colombia 3, Venezuela 1. Goles de Borré, de chalaca; otro de Carrascal, desde media cancha, más exactamente desde la bomba central; y un cabezazo de Yerry Mina; el de la vinotinto, de Rondón, el de Ríver Plate. Y luego Chile 2, goles de Alexis, y Colombia 2, uno de Lucho, después de rajar cuatro contrarios y pasársela por entre las piernas al arquero; y el otro de Cuadrado, de penal.

Como no acierte, al pedazo de vidrio ese le daré un patadón que irá a tener a la cabeza enmarañada de la broncínea estatua de El Pibe, allá en las afueras del abandonado Estadio Eduardo Santos, en Santa Marta, la Perla de Aviayala, La Samaria, la ciudad al pie de la montaña cercana al mar más alta del mundo.

Luego vendrá octubre, segunda ronda y elecciones con monda (pelada, sustantivo; de cara por parte de cándidos candidatos, casa por casa, con saludos y besitos), no propiamente lironda (limpia).

Todavía los que sabemos insisten en comprar votos a sabiendas que les pueden hacer la patuleca.