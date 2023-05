Ni Goga, ni Santi Botero: La falta que nos hace Mario Sábato, el Giro de Italia no existe sin él

Cansados de las monótonas transmisiones de Caracol y Direct TV le pedimos por favor a Caracol que por favor no vuelva a comprar los derechos de esa carrera

De esa carrera y de ninguna no queremos que nos vuelvan a imponer las carreras narradas por Santiago Botero y compañía. Obviamente que le agradecemos a Santi todo lo que nos dio y si nos pusieran a hacer un listado de los mas grandes de nuestra historia seguro que estaría un corredor que fue capaz de ganar un campeonato del mundo de contrarreloj, y la única etapa a crono que hemos ganado en la máxima competencia del ciclismo mundial. Pero como narrador se muere literalmente de hambre y nosotros nos morimos de aburrimiento con él. En Direct TV están dos colombianos que dan grima. El ciclismo es un deporte que deja mucho, mucho espacio para el silencio y la reflexión. En las jornadas no pasa nada en buena parte de ellas. El lote está calmo y los ataques solo ocurren al final. Por eso es necesario que existan narradores con imaginación, con gran capacidad de inventiva. Y para eso Mario Sábato es de lejos el mejor. La capacidad de improvisación, la gracia, están garantizadas con este argentino poderoso, el hombre que supo narrar las hazañas de la edad de oro de nuestro ciclismo.

Pero Mario no está narrando el Giro. Los Santo Domingo compraron los derechos de transmisión para la corsa rosa. Y entonces nos privaron de ESPN. Si queremos volver a escuchar al equipo más eficaz de narradores, comentaristas este es el que componen el profe Oscar Restrepo, Laura “Picante” Lozano, Victor Hugo Peña y Mario. Somos un pueblo desagradecido y como los resultados no están llegando pues la gente simple y llanamente ya no ve ciclismo, por eso la transmisión de este Giro es la más baja en 10 años.

Así que nos tenemos que resignar a que las derrotas nuestras van a ser narrado por alguien que no es el mejor. ¿Será que para el Tour de Francia vamos a tener que soportar esta tortura?