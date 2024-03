Makuira Spa Beer, el único Spa en Colombia donde a sus clientes los bañan con cerveza

.Publicidad.

La cerveza es uno de los productos más populares que hay. Su consumo a nivel mundial es masivo y es la bebida favorita de millones de personas. Varias marcas se han dedicado y especializado a la producción de este producto por varios años. Sin embargo, para sorpresa de muchos, los ingredientes con los que se realiza esta bebida, tienen más beneficios de los que una persona podría saber. Aunque es algo que muchos saben solo hay unos cuentos que le sacan provecho a ello. Una colombiana al descubrirlo, no lo pensó dos veces y decidió darle vida a un negocio único en la ciudad de Bogotá. Se trata de Glenda Bernal, creadora de Makuira Spa Beer.

Glenda Bernal, la mujer del innovador spa de cerveza en Bogotá

Esta mujer, a punto de esfuerzo construyó un lugar muy especial y peculiar. Un punto de relajación en el que la cerveza es el principal protagonista. Incluso, las reseñas que hay del negocio de esta mujer hoy en día, son maravillosas. Pero claro, para poder iniciar este tipo de proyectos, se necesitan más que ganas. Una mezcla de ello con una inversión y energía fue lo que necesito esta mujer para crear Makuira Spa de cerveza.

Así fue inició la idea de darle vida un lugar de relajación único

Glenda estudió cosmiatría y estética; de hecho, todo el gusto por este tema lo empezó a desarrollar desde que era pequeña. Para muchas personas todo sucede así. Su pasión de niños se convierte en su futuro, en su manera de salir adelante y en su proyecto como adultos. Pues para ella llegó a ser así y esto combinado con sus deseos de poder darle vida a algo diferente, en su momento, dio sus frutos. Sin embargo, para poder llegar hasta su idea actual, tuvo que pasar por otros planes que no se concretaron. En un principio, el producto estrella iba a ser la leche, sí, la leche.

Makuira, spa de cerveza. Foto tomada de Makuira.

Pero esa primera idea no siempre es la que se liga con el resultado final de estos proyectos. Pero en medio de su búsqueda por el producto perfecto, la mujer encontró la verdadera estrella que cambiaría todo para ella. Gracias a su investigación, Glenda encontró un lugar único en República Checa. En aquel lugar la gente puede bañarse con cerveza, algo muy peculiar, pues la esta bebida se suele tomar. Bueno, gracias a su profesión y ambición, Glenda Bernal descubrió que los ingredientes de la cerveza tienen varios beneficios. Entonces, se dio cuenta que era la idea perfecta para darle vida a ese lugar que tanto quería.

Claro que para poder hacer realidad este tipo de proyectos, es necesario de mucho. Glenda lo tenía muy claro, y fue por ello que tuvo que hacer varios sacrificios para que todo arrancara. En entrevista para El Espectador, la emprendedora comentó que tuvo que vender varias cosas y utilizar sus ahorros. Todo lo que fuese necesario para que sus sueños empezaran a tomar vuelo. No es fácil, por lo general los primeros meses suelen ser muy difíciles y son los más retadores para cualquier negocio. Incluso para Glenda fue un proceso muy retador y desgastante. Aunque llegó a pensar en tirar la toalla, no renunció y siguió adelante.

Makuira Spa Beer que es todo un éxito en Bogotá

Desde que inicio hasta el día de hoy, Glenda ha buscado ofrecer lo mejor en su spa de cerveza. Ella sabe que su proyecto es innovador pues usa de manera diferente la cerveza y los ingredientes de esta bebida. Es innegable que lo que ha hecho esta mujer, es una propuesta no solo interesante, sino también única. Algo clave que todo emprendimiento debería tener. Los servicios que ofrece actualmente Makuira, el spa de cerveza, son muchos. Las personas no solo pueden recibir un masaje de pies a cabeza con ingredientes propios de la bebida. También podrán disfrutar de un relajante jacuzzi.

Adicionalmente hay baños con cerveza artesanal, algo que suena muy loco pero que está muy bien pensado. Recordemos que la idea no solo se enfoca en la relajación, sino también en el cuidado personal y el aprovechamiento de las ventajas de los ingredientes de la cerveza. Allí también encontraremos un sauna; inclusive cuentan con planes para que las parejas disfruten de un día en spa inolvidable y con un sabor único como el de la cerveza. Sin duda alguna, un espacio único y que sirve para romper con la cotidianidad de la ciudad. Eso sí, no es un lugar exclusivo para los bogotanos.

Pese a su gran éxito y a las positivas reseñas que tiene Makuira, el spa de cerveza, Glenda quiere seguir creciendo. Su visión es poder ofrecer nuevos servicios a sus clientes y por qué no, expandirse a más lugares. Y es que, si se ha convertido en una idea innovadora en Bogotá, finalmente lo conseguiría en otras ciudades del país. Su visión no para y no quiere limitarse a lo que tiene. Eso sí, quiere crecer pero de la manera que lo ha hecho hasta el momento, con un gran detalle y una gran dedicación a sus clientes. Actualmente se encuentran ubicados en la carrera 16 #140-60 en Usaquén y tiene varias promociones.

