La clave del éxito de Nicolás Uribe con bandas sonoras de las novelas más populares de Colombia

Las novelas en Colombia han jugado un papel muy clave. Además de ser una forma de entretenimiento, son una forma de narrar una realidad y contar historias que a cualquiera le podrían pasar. Pero una producción no podría ser nada, independientemente del canal, sin su banda sonora. La música toma un rol muy importante, y hace que el televidente desarrolle emociones únicas en el momento. Nicolás Uribe, tiene esto más que claro y su pasión por la música, lo llevó un día a trabajar en las novelas colombianas. Aunque no todos reconocen su nombre, él ha estado detrás de la música de varias producciones populares en el país.

Nicolás Uribe, compositos y coautor de varias bandas sonoras de novelas colombianas

Algunos podrían catalogarlo como un genio, componer no es una tarea fácil. Pero él siempre ha tomado diferentes retos y se ha animado a trabajar en proyectos que resultaron siendo un éxito. Su trabajo no para y hoy en día, con su equipo de trabajo sigue al frente de varios proyectos. Pero antes de llegar ahí, es bueno conocer un poco más sobre Nicolás Uribe, el genio detrás de la banda sonora de varias novelas colombianas.

La infancia de Nicolás Uribe y el nacimiento de la pasión por la música

Nicolás fue un niño que tuvo la oportunidad de vivir una Bogotá menos convulsionada y caótica, como lo es hoy en día. Él, salía a las calles a jugar con sus amigos de barrio y aprovechaban cada prado para darle vía libre a su imaginación. Jugaban béisbol en diferentes puntos, e incluso en vías que hoy son grandes corredores de Bogotá. Además, su padre era un hombre apasionado por la aventura. Solían ir de camping, pesca y mucho más. Eso sí, tuvo que enfrentarse a la separación de sus padres, algo que independientemente de la vida feliz que uno lleve, lo marca. Ahora bien, durante esta misma época, Nicolás descubrió una pasión que marcaría toda su vida.

En el colegio en el que estudió, tuvo la oportunidad de escuchar a la banda, a la cual no podía ingresar por su edad. Sin embargo, eso no era impedimento para que él se enamorara de la música. Así mismo, su padre, tuvo la oportunidad de desarrollar algunos programas musicales, por lo que a veces estaba cerca de varios músicos. Pasados los años, con un amigo del colegio empezaron a involucrarse en el mundo del blues. Tocaban durante los recreos y en cualquier competencia que se les atravesara por delante. Eso sí, las ganaban todas, el talento era indiscutible y cuando se nace con un propósito, es mejor perseguirlo que dejarlo ir.

Hoy en día, Nicolás puede decir que junto a otro grupo de personas, iniciaron la escena rockera en la zona rosa de Bogotá. En aquel entonces aparecen Soda Stereo y Charlie García, mientras ellos ya tocaban en varios bares de la ciudad. Gracias al auge del rock argentino, varias bandas, incluída la de Nicolás, se convirtieron en pioneros en Colombia. Claro que para aquel entonces, la violencia empezó a crecer en el país y eso empezó a afectar la vida de todos. Fueron muy pocos los que escaparon de aquellos hechos aterradores que marcaron el país. Incluso, Nicolás se vio afectado en aquel entonces.

Su etapa universitaria y los primeros acercamientos con la televisión

Al verse afectado por la creciente violencia, la vida de este hombre tuvo un gran cambio. Se alejó de esa vida tan agitada que suelen llevar los músicos que se dedican a dar conciertos en las noches. Empezó a dedicarse a él, a hacer ejercicio e incluso, fue tras una beca en una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Sabía lo que quería y trabajó sin descanso para conseguirlo. Además de ensayar sin pausa, compartió el trabajo que había hecho para Los pecados de Inés de Hinojosa para RTI Televisión. Tanto esfuerzo dio sus frutos y consiguió esta aclamada beca. Empaco sus maletas y se fue a estudiar.

Especial dirigido por Jorge Alí Triana donde participó Nicolás Uribe

En Estados Unidos también tuvo la oportunidad de disfrutar de la escena musical también creciente. Además de sus estudios, tuvo la oportunidad de trabajar con Jorge Alí Triana. Estaba viviendo un buen momento con su trabajo en teatro y un par de cosas en cine. Sin embargo, sabía que quedarse en Estados Unidos significaba tener muchos años de trabajo para siquiera poder posicionar su nombre. Sabía que en Colombia ya tenía algo de reconocimiento su trabajo y podría llegar a aplicar todo lo aprendido. Así fue, regresó a Colombia en busca de nuevas oportunidades.

Perro amor, Nicolás Uribe fue el autor de la músicia original para esta Telenovela

Al llegar, empezó a trabajar con un grupo de amigos en varias producciones. Juntos estuvieron en La mujer del presidente, La otra mitad del sol, algunos proyectos de teatro y cortos. Pero en el año 98, Nicolás decidió seguir el camino solo y llegó su primer proyecto, Perro amor, un éxito total. Poco después, y gracias a otro proyecto que tuvo junto a Opera Rap, empezó a trabajar con Por qué diablos. Una historia interpretada por Manolo Cardona. Pero siguieron los trabajos de Nicolás en varias novelas colombianas, en teatro y cine. Este compositor participó en películas como: Como el gato y el ratón, Soñar no cuesta nada, La historia del baúl rosado, Sanandresito y más.

La llegada de Pasión de gavilanes y el éxito de 'Fiera inquieta'

Pero como es bien sabido, todo trabajo como independiente puede tener sus altas y bajas. Esto le pasó a Nicolás, tuvo un periodo donde no había mucho trabajo hasta que RTI Televisión. Al inicio pensó bastante en si entrar o no en el proyecto que le ofrecían, curiosamente se trata de Pasión de gavilanes. Finalmente accedió e ingresó a trabajar para esta producción. Él había compuesto 'Fiera inquieta', una canción que no iba a ser el cabezote de la novela. Sin embargo, el presidente de Telemundo de aquel entonces, descartó la canción que había hecho otro compositor y escogió la de Nicolás Uribe.

Así mismo, él fue parte fundamental de la musicalización de esta producción que fue un éxito rotundo. Por otro lado, la canción de esta producción logró tener varios reconocimientos. Lograron: disco de platino en Colombia, disco de oro en Estados Unidos, número 9 en Billboard, 7 semanas número 1 en ventas en España, tema de fin de año del corte inglés, un fenómeno total. Algo que es muy raro si tenemos en cuenta que es el cabezote de una novela. Tras este gran éxito que lograron con esta novela, Nicolás Uribe quedó encasillado en la música de vaqueros.

Te voy a enseñar a querer, Nicolás Uribe fue el autor de la música original de esta telenovela

Tras participar en esta exitosa y aclamada producción, siguió trabajando en otros proyectos. Hizo parte de producciones como Te voy a enseñar a querer, La tormenta, En los tacones de Eva, Collar de perlas, Las muñecas de la mafia y mucho más. Nicolás se convirtió en uno compositor, coautor, director y productor musical, muy solicitado. Diferentes canales y producciones querían contar con sus servicios. Su talento era indiscutible y sabían que la calidad de su trabajo era única, o bueno, es única aún hoy en día.

Del 2010 hasta el presente, una época llena de éxitos

Sobre el año 2010 fue llamado para ser el director y productor musical de El Joe. Esta experiencia fue enriquecedora para él y llegó a trabajar incluso con uno de sus estudiantes. Poco después llega a su vida La ronca de oro, una novela que cambió en definitiva la forma de hacer música en las novelas colombianas. Esta producción fue dirigida por Klich López y él quería que la música de la novela fuese en vivo. Este fue un trabajo arduo y con condiciones sobre la mesa para poder cumplir con esto. El casting, horas de ensayo, sonidistas especializados y más, estuvieron detrás de las escenas musicales de La ronca de oro.

Aquí el trabajo de Nicolás Uribe fue aún más demandante y retador, pero que sin duda, valió la pena en lo absoluto. Pues poco después en Tarde lo conocí y Martín Elías, lograron ser trabajadas bajo estas mismas condiciones para grabar la música en vivo. Ahora bien, Nicolás también ha sido la persona, que junto a su equipo de trabajo, ha estado detrás de novelas como La reina del flow. Tanto la primera como segunda temporada, demostrando su gran habilidad musical y la de su equipo para trabajar cualquier género. Pero si seguimos viendo su hoja de vida, podremos encontrar más nombres que seguramente, muchos recuerdan.

Entre ellas podríamos destacar las dos temporadas de la bionovela de Arelys Henao. Allí fue director musical y co-autor con Sebastián Luengas, una de las personas con las que trabaja. Junto a él, también ha participado en proyectos como Ana de nadie, Manes, y dos proyectos nuevos que vienen pronto. Incluso, su gran trayectoria, le ha permitido ser el productor musical y poner la música original en Cantemos la telenovela. Esta obra celebra los 70 años de la televisión colombiana y que unió a Caracol y RCN. Una idea que él junto a Dago García, vio la vida y hoy está en el Astor Plaza.

Poster Cantemos la Telenovela, obra de la cual Nicolás Uribe es productor musical.

Nicolás Uribe y sus proyectos actuales

Hoy en día sigue de la mano de la música con su empresa dedicada a esto. No ha soltado la televisión, el teatro o el cine, pues son lugares en los que ha logrado destacar. Además, ha logrado obtener diferentes reconocimientos por su labor. En su anaquel tiene algunos India Catalina, Premios Tv y Novelas, tres Simón Bolívar y mucho más. A pesar de sus labores y de los logros que ha conseguido, él se mantiene con humildad y no olvida a aquellos con los que ha trabajado.

Sigue disfrutando su trabajo y ahora su arte ha llegado incluso a las plataformas digitales. Sin embargo, no deja de lado a aquellos con los que trabaja, como Sebastián, con quien hoy comparte en muchas producciones. Un ejemplo de perseverancia, berraquera y de que cuando se nace con un propósito, este se cumple si se hace con amor y entrega. Él es Nicolás Uribe, el genio detrás de muchas bandas sonoras de novelas colombianas.