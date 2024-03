Max Beck, el alemán que llenó a Colombia de las poderosas motos Royal Enfield

.Publicidad.

Ser pionero es una bendición que no todas las personas se atreven a recibir. Ser pionero es para aquellos que se atreven a dar un gran salto para cambiar su estilo de vida y también su posición laboral. Estas personas no solo se transforman a ellas mismas, pues también revolucionan el lugar en el que están, de una manera positiva. Este es el caso de Max Beck, un hombre procedente de Europa, más exactamente de Alemania. Llegó hace más de 10 años a Colombia y lo hizo con un gran sueño. Con mucho trabajo y determinación, decidió cambiar su vida en su país natal para convertirse en un pionero al traer Royal Enfield a Colombia.

Lo mejor del caso es que aún se mantiene en él esa chispa de cambio y de ir por nuevos retos. Aunque pasan los años y podría estar tranquilo con lo que ha logrado, él sigue adelante y siempre va por más. Un hombre que tiene muy claro que es lo que desea y que tiene en claro que su meta es seguir adelante. Hoy no solo ha traído esta poderosa marca de motocicletas al país, ha logrado ir mucho más allá. Pero para saberlo, tienen que seguir leyendo esta nota.

La infancia de Max Beck y la influencia de esta en su futuro

Max siempre fue una persona diferente a los demás, sus aspiraciones y deseos desde pequeño no eran las típicas de un niño. En uno de sus cumpleaños, pidió algo que para muchos puede ser extraño, pero que demuestra ese espíritu aventurero que tiene. No pidió una fiesta, su deseo era poder comer en uno de los mejores restaurantes, laureado incluso con varias estrellas Michelin. Pero este no fue el único paso diferencial que quiso dar desde muy pequeño. Con tan solo 12 años quiso ir a un internado, no en su país, sino en Inglaterra. Un gran reto que sin duda para muchos puede ser difícil.

Claro que para él lo fue, asumir un cambio tan grande no es nada sencillo. Sin embargo, no iba a ser la última que Max Beck iba a tomar una decisión tan grande que iba a cambiar por completo su vida. Su familia tiene que ver mucho con cómo es él, pues son personas que influyeron e incluso hoy lo siguen siendo. Con uno de los proyectos que trajo a Colombia, donde de alguna u otra forma están presentes sus raíces. Ahora bien, la vida de este hombre avanzó y realizó sus estudios universitarios en varios países. Ese espíritu de aventura seguía aún presente en él y parece que en ninguna etapa de su vida lo soltaría.

La decisión de venir a Colombia y darle vida a Royal Enfield

Este alemán que hoy se podría decir que también es colombiano, tuvo una posición relevante en su país. Aunque sus estudios iban más enfocados por el lado de la administración, la vida le tenía otros planes. Max trabajó por un tiempo en la política de su país, hizo parte del equipo de trabajo de la Canciller Angela Merkel por un tiempo. Claro que cuando las personas nacen con un propósito, no hay posición laboral que valga para no ir detrás de este. Este fue el caso de este hombre que, gracias a su trabajo conoció a un colombiano que sería clave para el futuro de Max.

Tras estar un tiempo dedicado a otras labores, ajenas a su carrera, tomó una gran decisión. Supo que era momento de dejar Alemania y Colombia le abría las puertas para que pudiese retomar sus profesión. Fue así como en el 2009 decide empacar maletas y viajar hasta Sudamérica. Ya estando aquí empezó a trabajar con su amigo y a buscar qué era lo que podían hacer en este país. Por dónde se podrían abrir caminos, las oportunidades eran muchas y entonces, el bombillo se iluminó. Se dieron cuenta de que no eran muchas las marcas de motocicletas presentes en el país.

Primera tienda de Royal Enfield, la original

Max recordó que su estancia en el internado le había permitido tener conexión con una persona de la India. Entonces pensó en las motos Royal Enfield y sin pensarlo dos veces volvió a viajar, con un plan de trabajo y todo listo para que les dijeran que sí. Estando allá, lograron convencer a la marca de darles el permiso de llevar sus modelos a Colombia. Claro que tuvieron que explicarles en dónde estaba este país y darles a entender las oportunidades que habían acá. Y fue así como le dieron vida al primer negocio de Royal Enfield en Colombia, el cual estaba sobre la carrera 15; muy cerca a donde están ubicados hoy en día.

El crecimiento de la marca, la alianza con Corbeta y el surgimiento de una nueva idea

Poco a poco la marca de motocicletas ganó más reconocimiento en el país y la fuerza que tomaba era notable. De repente grandes empresas del país se sintieron atraídas por Royal Enfield y quisieron hacerse con sus derechos. Pero fue entonces cuando Max vio una gran oportunidad de crecimiento. Si bien ellos habían impulsado en gran manera la marca, aún necesitaban otro impulso. Fue entonces cuando se dio la alianza con Corbeta, quienes tenían un gran músculo financiero y la oportunidad de traer aún más motos. Si bien hoy en día funcionan varias puntos, Max Beck sigue teniendo el suyo en la Zona T, en la carrera 14 #85-68.

Son conocidos como La Tienda Original y con mucha razón se dan ese título. Fueron ellos los encargados de traer a Royal Enfield a Colombia, ahora solo ellos se podrían dar el lujo de tener este nombre. Hoy en día incluso son el punto que más vende motocicletas de la marca y no solo se han encargado de esto. Más allá de vender motocicletas, el hombre ha entendido que se trata de la comunidad; lo que pasa después de la compra y cómo la gente que adquiere uno de sus modelos, puede sentir que ahora es uno más de la familia. Esto es lo que ha hecho que muchos prefieran este punto y estén tan cerca de la marca.

Pero esto mismo le ha permitido a Max ir mucho más allá. Su espíritu de pionero nunca se ha detenido, sigue siempre buscando la manera de seguir adelante. Ahora su foco estaba en otro proyecto, no muy lejos del éxito de las motocicletas. Este alemán intrépido ahora había visto el potencial de las redes y los influencers. Fue así como le dio vida a Realfluencers, una forma de poder conectar a estos creadores de contenido con su público. Una manera en la que las empresas y personas pueden contar con los servicios de influencers con diferentes fines. Este nuevo fenómeno fue creciendo y creciendo cada vez más.

Realfluencers y el nacimiento de Newfoundland

Como su anterior proyecto, este empezó a tomar más y más fuerza. Y es que, si bien muchas personas seguían a estas personas, pocos sabían cómo adquirir sus servicios. Fue así como Max encontró la manera perfecta de enganchar nuevamente comunidades en un mismo punto. Claro que este es un trabajo muy completo, en la plataforma hay personas especializadas en conectar a los influencers con marcas y agencias de talento. Pero Realfluencers ha crecido tanto que ahora no solo se puede contar con los servicios de algún creador de contenido.

Ahora, esta plataforma se ha convertido en un gran marketplace donde las personas pueden ofrecer sus servicios. Un fotógrafo, locutor o cualquier persona con alguna habilidad, podría estar al servicio de los demás y obtener ganancias a partir de esto. Es sin duda un gran proyecto que crece cada día más y que además expande su visión y servicios. Pero este no es el único emprendimiento que ha liderado Max recientemente. Además de este marketplace, este alemán volvió a ser pionero en Colombia con las pruebas de autodiagnóstico. Una idea que nació en pandemia y que buscaba facilitarle la vida a muchos.

Max había descubierto que en su país natal ya habían pruebas de autodiagnóstico de Covid-19. Entendió que era algo que debía llegar a Colombia y empezó a tramitar todo para ello. Fue en este proceso en donde conoce a sus actuales socios, Newfoundland, de Inglaterra y con quienes hace este nuevo sueño realidad. Hoy en día a Colombia han llegado 13 pruebas enfocadas en: dengue, sífilis, clamidia, influenza, marcadores tumorales, tiroides, úlcera de estómago, y muchas más. Incluso, Max cuenta con la única tienda a nivel mundial de autopruebas, además se pueden conseguir en las grandes farmacias e incluso van a llegar a Rappi.

Max Beck y su amor por Colombia

Hoy Max tiene una relación muy bien consolidada con Colombia. Sabe que aquí hay miles de oportunidades y las que ha tenido, les ha sacado el máximo provecho. Ahora tiene un nuevo reto al frente y es lograr que Newfoundland tenga mayor reconocimiento. Es algo muy similar a lo que había hecho ya con Royal Enfield, pero ahora, lo repetirá. Nunca he pensado en tirar la toalla, siempre ha tenido la mentalidad de seguir adelante y no rendirse jamás.

Seguramente, no será la última vez que veremos a este pionero, darle vida a un proyecto innovador. A pesar de todo, él sigue soñando con más y más, su hobby es emprender y es algo que no acabará pronto. Max es una de esas personas que tiene muy claro a dónde quiere llegar. Lo mejor de todo es que siempre lo hace con un enfoque humano, entendiendo la importancia de la comunidad para así llegar al éxito.

