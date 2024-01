Los problemas por los que casi no pueden hacer la novela de Rigo, no tenían protagonista

Además de la pandemia, el canal tuvo algunos problemas por los que casi no pueden llegar a hacer realidad esta popular historia. Se les complicó conseguir a Rigo

Hoy en día, Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más populares de Colombia. No necesariamente por algún título deportivo que haya adquirido recientemente, sino por la producción de RCN. Sin duda alguna, esta bionovela, ha logrado un gran éxito y un gran reconocimiento en el país. Se ha convertido en la puerta para conocer las dificultades que tuvo el urraeño para llegar hasta donde hoy está. Y si bien es cierto que en algún punto la novela de Rigo se aplazó, anteriormente casi ni se hace. La producción enfrentó varios problemas que pudieron llevar a cancelar la historia y no tenerla en los planes del canal.

Los problemas que casi impiden que se hiciera la novela de Rigo del canal RCN

Toda producción tiene un debido proceso para su correcto desarrollo. Pero para proyectos como el del ciclista, su tiempo de desarrollo tomó más tiempo de lo normal. Como ya se ha comentado, la novela de Rigo estaba en planes pero la pandemia atrasó sus grabaciones y mucho más. Sin embargo, este no fue el único percance que llegó a tener el canal RCN al tener en la mesa este proyecto. Recientemente, se conoció que hubo un gran lío por el que la historia del paisa se pudo haber aplazado más. Y es que, todo apunta a que en un inicio, la presencia de Juan Pablo Urrego no era segura. Encontrar al protagonista no fue tarea fácil.

Según se conoció, en un inicio el canal habría escogido a Juan Pablo Urrego como el gran protagonista. Sin embargo, él no estaba aún convencido de este papel. Y es que, no solo el reconocido actor se presentó para este papel. Aún así, él era el que cumplía a la perfección con los requerimientos de este personaje. Pero este no fue el único problema que tuvo la novela de Rigo para poder realizarse. Las locaciones en exteriores, se convirtieron en otro dolor de cabeza. Escoger los lugares indicados fue una tarea ardua, pues incluso se pensó grabar todo en el lugar original.

Elenco de Rigo

Andrés Pérez López dio a conocer para el medio Nuevo Crónica del Quindío que se pensó grabar en Santo Domingo. Este es un municipio de Antioquia, pero finalmente, se decidieron por Anolaima. Por supuesto que no se puede dejar de lado los meses de grabación que tomó la producción del canal RCN.

