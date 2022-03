Los Name: el otro matrimonio de negocios y política en la Costa Atlántica

.Publicidad.

Una de las más potentes alianzas de poder y negocios de la Costa Atlántica entre hermanos fue la que conformaron, durante dos décadas, los hermanos David y José Name Terán. El primero era el hombre de negocios encargado de ejecutar los contratos, el segundo era el político con presencia en el Congreso, desde donde los conseguía. Fueron, junto a los Gerlein, una dupla que logró cimentar algo parecido a un imperio. Los unos conservadores, los otros liberales.

La empresa que tenían los Name Terán era Consultores de Desarrollo, CONDESA; con la que lograron contratos millonarios como los de la vía Cartagena-Barranquilla, el sistema integrado de transporte de esa ciudad, la ampliación de la vía circunvalar de Bogotá, la interventoría del puente de la 44 en Cali, el tramo inicial de la vía de la Prosperidad en Magdalena, la carretera Tame-Puerto Rondón en Arauca o el contrato para suministro de energía eléctrica para San Andrés. Una de las pocas investigaciones que se han realizado contra los Name Terán la hizo Daniel Coronell en una columna publicada en Semana en julio del 2017.

José Name fue el senador liberal por excelencia del Atlántico y durante casi cuarenta años mantuvo el control electoral hasta que intentó aspirar a la gobernación del Atlantico y las cosas no se salieron. Intentó montarse en la ola Uribista, cuando se votaba la reelección presidencial y lograr asi el apoyo del Partido de la U y se hundió. Terminó derrotado en 2007 por el liberal Eduardo Verano de la Rosa quien se mantuvo dentro del partido y con esto empezó su decadencia personal pero no la del clan de los Name. David continuaba en los negocios como gran contratista de obra publica y su hijo Jose David Name Cardozo prendía baterías para sucederlo.

En el 2010 aspiró al Congreso por el partido de la U, siguiendo el camino que habia abierto su papá y para mantenerse cerca de la Casa de Nariño. Obtuvo una importante votación de 82 mil votos, la segunda más alta del partido de la U, recogiendo lo sembrado por su papá en los 40 años de hegemonía liberal en la Costa. Apenas si cumplía el primer año en el senado cuando su papá murió en el 2011, con lo cual David, su acaudalado tio tomó el rol de consejero. Un rol que no le resulta ajeno por cuenta de la cofradía que ha sostenido en Barranquilla a la par de sus negocios: la masonería. Su influencia es mayúscula y reúne a los masones en su gran sede en el barrio el Prado de Barranquilla.

David Name es de los pocos masones activos que queda en el pais haciendo reverencia a una tradición de influyentes gobernantes masones, de los cuales muchos, alcanzaron el grado de gran maestre: Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño, Rafael Urdaneta, Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, José María Obando, José María Melo, Manuel Murillo Toro. Ya en el siglo XX la masonería tuvo un mayor tinte liberal con políticos como Eduardo Santos, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo y Germán Zea Hernández y personajes como Luis Cano, el general Benjamín Herrera, los escritores Luis Eduardo Nieto Caballero y Enrique Santos Montejo (Calibán) y el empresario Leo Kopp, fundador de Bavaria.

Precisamente un retrato de Francisco de Paula Santander reposa en la oficina de David Name Terán en Barranquilla. Name, con la influencia masónica encima, compró el 15 de enero del 2009 una de las joyas arquitectónicas de Barranquilla, llamada Villa D’Arte, una mansión ubicada en la carrera 54 Número 74-70 del barrio El Prado que le generó una agria disputa con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) ya que esta casa le habría pertenecido en el pasado a un narco.

A Name, que en su larga carrera de contratista público ha logrado ganar proyectos por más de $400.000 millones con su empresa, le ha servido ser un maestro grado 33, el más alto al que puede aspirar un masón. En su logia, llamada Luz Hermética en Barranquilla, de la que actualmente es Presidente, ha estrechado relaciones con personalidades de la vida pública de la Costa Atlántica, algunos con prontuario. Ese fue el caso de una de las asiduas a la logia, Silvia Gette, la escultural vedette argentina que se apoderó de la Universidad Autónoma del Caribe después de enamorar y casarse con el fundador del centro educativo, Mario Ceballos Araujo. Gette fue acusada por la Fiscalía en el 2020 por haberse unido a paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas para asesinar a su esposo y quedarse con su universidad y de paso con su fortuna. El exfiscal Mario Iguarán también era uno de los asiduos a la logia de Name, así como la actual procuradora Margarita Cabello quien ha sido una de las pocas mujeres que ha podido ingresar a la logia. La fecha de iniciación fue marzo de 1998.

Otro de los hijos del empresario David Name Terán, David Name Orozco, quien a los 16 años viajó a los Estados Unidos en donde se consagró como pastor evangélico y formó parte de los líderes espirituales que han tenido los Name. En 2018 acompañó al exprocurador Alejandro Ordóñez como fórmula vicepresidencial, pero su paso por la política fue más bien efímero. .

Quien sí ha sabido moverse con destreza es José David, quien ya tiene 16 años en el Congreso y es uno de los barones electorales del Partido de la U, sello con el que se vistió su papá en el tramo final de su carrera. José David Name, quien incluso ha sido presidente del Senado y uno de los congresistas más votados en la Costa Atlántica, está embarcado en una nueva campaña, con su tio apoyándolo en la sombra.

La escuela de su papá, de estar siempre del lado del gobierno de turno le ha servido y con el gobierno Duque ha conseguido una importante representación burocrática, la última con el Ministro de la ciencia Tito Criessen, para no citar cargos menores. Name mantiene la tradición familiar de mantener el poder en Bogotá mientras en tio masón reina en Barranquilla.