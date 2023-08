Prometió y cumplió: Petro por fin comprará hoja de coca

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

agosto 01, 2023

Hace un año, LAS2 ORILLAS, publico dos notas periodísticas tituladas: el 24 de agosto de 2022: Lerma, el pueblo que hace comida con harina de coca en el Cauca, y la segunda el 25 de agosto 2022: Harina de coca: la gallinita de los huevos de oro con la que Petro le pondrá tatequieto al narcotráfico.

La primera, daba a conocer el proyecto del Sena con la profesora Dora Troyano, que fabricaba comida y abonos con la harina de coca; la fuente de esta nota era reconocida al programa de caracol televisión: los informantes, del domingo 20 de Agosto de 2022; Allí se expresaba, como una comunidad de mujeres del departamento del Cauca era pionera de la fabricación de alimentos y abonos con harina de coca. Los indígenas de esta región del país venían haciendo investigaciones desde hacía veinte años.

La segunda nota, de nuevo orientaba al presidente a mirar a Lerma Cauca, por la experiencia incluso de frenar a quienes obligan a la población a sembrar coca para producir cocaína. En esa nota de opinión se recordaban las malas consecuencias de ese ejercicio que mantiene el deslazamiento en las regiones sembradas con coca. El presidente Petro expresaba que la coca no se debía acabar.

Hoy el privilegio que anuncio Petro respecto a la compra de coca, es para la comunidad arahuaca en la sierra nevada. El Sena será quien tendrá en sus manos la orientación al respecto. ¿Tendrán que hablar con la profesora Troyano, conocedora de este tema porque lo ha vivido pero apenas es una profesora ingenua? La casualidad me indica que el SENA aplicara o más bien se convertirá en que: ¿Los troyanos se empaquetan y entregan dentro del software legítimo, y suelen diseñarse para espiar y hurtar ideas?

Lo importante es que se revise la realidad de un pueblo, que hoy vive los problemas sociales por causa de la falta de atención presidencial. En Lerma Cauca esta la solución, pero este pueblo no ha sido escuchado, ¿Por qué no son costeños? Aceptar que los demás piensan y producen ideas para que se acabe la guerra y el desplazamiento, son mejor, que ser un ególatra cerrado y omnipotente, que cree que la literatura perversa y trampera arregla todo, y no acepta que hay personas que piensan y actúan sin ganancias económicas importantes, pero sobreviven. Es preferible que la guerra contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos se convierta en fábricas productoras de comida y abonos en toda Colombia, aunque haya que incrementar los cultivos de coca para generar empleo y paz.

Ganarían más los países consumidores, comprando abonos y alimentos producidos con harina de coca, que entregando dinero para comprar armas y municiones destruyendo hasta el ser humano y el medio ambiente. Ganaría más Colombia si los quinientos millones de dólares regalados para la guerra se convirtieran en empresas procesadoras de alimento, abonos y vida. Ganaría más Colombia si en lugar de pagarles a los delincuentes por estudiar porque no les gusta, ayudaran a construir las empresas para producir alimento con harina de coca en las regiones de conflicto.

Ganaría mas Colombia si todos esos territorios, hoy acorralados por el narcotráfico que cuidan las disidencias de las farc y grupos al margen de la ley, que secuestran niños para la guerra, permitieran que juntos podamos vivir en paz total, trabajando.

Ganaría más Colombia si su presidente y vicepresidenta gobernaran cerca a quien los eligió, vendiendo productos de harina de coca, esperanza de un cambio real y rápido, que construya un país trabajador y productivo, y no montados en helicópteros y aviones en el espacio, gastando billones en viajes innecesarios para arreglar la vida de los demás.

Ojalá el presidente Petro no se arrepienta por no escuchar la vos del pueblo, que mediante estas soluciones rápidas que ya se practican, espera encontrar un camino real para construir una paz total, sin armas ni municiones; cuidado presidente con sus ideas que polarizan al pueblo, cuando se paga a quien delinque y al buen colombiano oprimen, desplazan y olvidan.