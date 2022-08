Harina de coca: la gallinita de los huevos de oro con la que Petro le pondrá tatequieto al narcotráfico

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

agosto 25, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El, problema generado por los narcotraficantes al sembrar plantas de coca ha dejado a millones de personas en los cementerios, y volvieron celebres a grandes capos que en alguna ocasión hasta hicieron barrios en muchas ciudades de Colombia y sacaron de la pobreza a quienes estuvieron cerca de ellos. La historia de este flagelo nos cuenta como personas que no quiero nombrar los ayudaron y por eso los lloraron cuando en grandes escenarios en cementerios hasta los eligieron como curadores de enfermedades.

También ha producido esclavos campesinos, que por temor o por conseguir dinero fácil obedecen a armados que los necesitan para sus propósitos de sembrar la coca. Conozco a muchos campesinos de regiones de Colombia que se volvieron raspachines, consiguieron un dinerito, volvieron a sus sitios de residencia, se gastaron la plata bebiendo y contando la experiencia y se esfumo el dinero fácil.

-Publicidad.-

Hoy muchos políticos que han perseguido los cultivos de coca, hacen lo mismo porque para ellos la solución es perseguir y prohibir; no recuerdan que el ser humano debe estar en constante reflexión, para encontrar fórmulas diferentes para que podamos reconciliarnos para vivir en paz.

Estudiar el tema no es tan malo como muchos lo quieren hacer ver. El presidente Petro quizás no se equivoca cuando dice que no se puede acabar con la coca. Creo que se refiere a la planta que produce con sus hojas harina. Esa harina los narcotraficantes las revuelven con químicos que producen adictos que pierden la razón y se convierten en esclavos que consumen y por esa razón se convierten en malos ciudadanos. Esa es la parte mala de utilizar las hojas de coca que ha producido violencia en nuestro país.

Publicidad.

Ahora bien; ¿qué pasaría si utilizamos las experiencias de personas que hoy se han dedicado a producir alimentos, medicinas y abonos, por ejemplo en Lerma, Cauca?; seguramente nos dedicamos a pensar en que la fuente agrícola que genera el cultivo de coca no se debe prohibir sino incentivar.

Convertir en alimentos para calmar la hambruna mundial por medio de la harina de coca, se puede convertir en una solución que acabe con el narcotráfico. Al parecer a quienes han trabajado con el Sena y la profesora Troyano les ha dejado muchos beneficios económicos.

Si los grandes industriales nacionales y extranjeros generaran la posibilidad de producir empleo y alimentos con la harina de las hojas de coca, y compraran la producción a los campesinos seguramente no se necesitaría reforma agraria, ni reforma tributaria porque el castigo de los impuestos se podría cambiar por la producción de empleo que generaría la producción de alimentos producto de la hoja de coca.

¿Y si los EE. UU. y otros países en lugar de entregar dinero para perseguir y acabar con los cultivos mal llamados ilícito lo entregaran para montar fábricas que trasformen la harina de coca en alimentos, no sería mejor solución?

Es posible que los males ocasionados por la equivocada producción de narcóticos de la hoja de coca incluso la marihuana, se conviertan en un beneficio que produzca hasta la paz que tanto buscamos.

La harina de hoja de coca podría acabar con la hambruna mundial y hasta con la guerra que encarece los abonos porque no buscamos soluciones.

Comprar la hoja de coca, como muchos compran la pepa de café, demostraría un día que es posible pacificar el país.