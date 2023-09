La demanda por la que en Nacional no quieren a Leonel Álvarez: él ni denunció ni recibió un solo peso

En las últimas apariciones que ha tenido Leonel Álvarez en los medios de comunicación, el mediocampista paisa no ha ocultado su deseo de volver a Atlético Nacional, el club de sus amores, y ahora ser su timonel. Aunque el exfutbolista se formó en Independiente Medellín, en el club verdolaga se convirtió en histórico al ganar la Copa Libertadores de América en 1989 y hacer parte de la selección dorada de Pacho Maturana. El exjugador tiene todos los pergaminos para ser DT del club paisa, pero una situación estaría poniendo una traba, una supuesta demanda de Leonel Álvarez a Atlético Nacional.

