La primera colombiana en cantar regional mexicano

A pesar de tener otros títulos profesionales, la caleña decidió seguir su corazón y enfocarse en la música. El éxito como cantante llegó a ella cuando menos se lo imaginaba, lo que empezó como darle un gusto a su papá, se convirtió en parte importante de toda su carrera profesional. Así le dio una oportunidad al género regional mexicano, después de haber probado en el urbano, y de ahí no se va. A medida que aumenta sus seguidores, Sarita no deja de sorprender con fusiones musicales: mezclando la banda con popular, urbano y hasta balada. En esta entrevista nos contó sobre su vida, sus inicios en la música y su vivencia personal de un amor prohibido con la que se inspiró para su más reciente canción Qué no daría. Aquí el video:

