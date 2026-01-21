La prima de casi $17 millones que Petro le quitó a los congresistas la había otorgado por decreto Juan Manuel Santos

Fue en pleno proceso de paz con las Farc y en la campaña para su reelección que Santos otorgó el beneficio que los nuevos parlamentarios ya no tendrán

Fue al final del primer periodo presidencial y en plena campaña de reelección que el presidente Juan Manuel Santos le autorizó por decreto la prima especial de servicios como un componente salarial. En el contexto político de ese momento, el apoyo legislativo era clave para Santos, al final de su primer periodo presidencial. Requería contar con el congreso para avanzar en la negociación de paz con las Farc que había iniciado formalmente el 19 de noviembre de 2012 en Oslo, Noruega, y que después se trasladó a La Habana, culminando después de 4 años con la firma del Acuerdo Final en septiembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

Autorizó la llamada Prima Técnica de un plumazo con el decreto 2170 de 2013, cuyo monto asciende actualmente a $16.914.540 mensuales. De otro plumazo, con el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, Petro canceló la bonificación, aunque los actuales congresistas que se negaron en dos ocasiones a bajarse el salario seguirán con el beneficio. La medida cubre a los nuevos parlamentarios que llegan el próximo 20 de julio.

¿Cuánto gana actualmente un congresista colombiano?

Hasta la fecha, la remuneración mensual de los legisladores se ha integrado por tres componentes: un salario básico de $12,4 millones, gastos de representación por $22,1 millones y la ahora eliminada prima de servicios. El Gobierno, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, fundamentó esta decisión en la necesidad de ajustar el régimen remuneratorio a criterios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto y equidad. En la exposición de motivos, se califica la compensación actual como "desproporcionada" frente a la realidad económica del país, señalándola como un obstáculo para el cierre de brechas sociales planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Aunque el decreto actual es una iniciativa del Ejecutivo, la reducción de ingresos en el Legislativo ha sido un tema de amplio debate previo. Desde agosto de 2023, se había planteado limitar el salario de los altos funcionarios a un máximo de 25 salarios mínimos y eliminar la prima técnica, pero las discusiones sobre los derechos adquiridos postergaron su aplicación hasta la vigencia de 2026. Pese a que históricamente se han presentado 16 proyectos de ley con este propósito sin éxito, la entrada de un nuevo Congreso este 2026 ha facilitado finalmente su implementación.

De un plumazo, Petro les bajó el ingreso, algo que muchos, incluidos algunos de la bancada del Pacto Histórico, empezando por la radical senadora paisa Isabel Cristina Zuleta, saboteó, a pesar de que la iniciativa fue impulsada sin éxito por sus copartidarios Gustavo Bolívar y Alex López y también por Angélica Lozano del Partido Verde y Alex López.

