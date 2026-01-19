La millonaria remodelación del Metropolitano que Alejandro Char apuesta a entregar durante su Alcaldía

Los contratistas son viejos conocidos por los Char en la remodelación de otros proyectos deportivos importantes en el Atlántico y el Caribe

El país está a la expectativa de las obras del Estadio Metropolitano de Barranquilla, la casa de la selección Colombia. Según lo prometido por el contratista Consorcio Metroestadio, Barranquilla quedará como un escenario deportivo moderno y de talla mundial. En los planos el lugar se indica que contará con una capacidad de 60.000 espectadores, zonas VIP más amplias, cambios en los camerinos, nuevo césped, baños modernizados.

La remodelación que tiene por cronograma un máximo de 18 meses comenzó en enero del 2026. El contratista Consorcio Metroestadio, representando por Jaime Enrique Lindado Berdugo ganó la licitación frente a los consorcios: Nuevo Estadio Tricolor y Desarrollo Deportivo. El Metropolitano con una inversión de $ 172.969.667.789, debería quedar listo en 2027, antes de finalizar la alcaldía de Alejandro Char quien busca inaugurarlo.

Dentro de los involucrados en el Consorcio Metroestadio aparecen las compañías: Convias con un 40%, Terrapin con un 40%, Engenieria S.A.S con un 10% y Proyectos y Gestión del Desarrollo con un 10%. Tanto Convias como Terrapin son contratistas importantes en el Atlántico y Caribe, ambos han ganado licitaciones de millones como la construcción del nuevo estadio de Béisbol Édgar Rentería, o contratos importantes en los juegos Centroamericanos de Barranquilla.

Convias está ligado a Manuel Guillermo Vives De Andreis y a Luis Francisco Ovalle, este último intentó en 2010 llegar al Senado con el partido Liberal; no obstante, no consiguió el número de votos necesario. Manuel Guillermo Vives De Andreis es hijo de Manuel Vives, un famoso contratista de la costa dueño de la constructora Mavig S.A. empresa que financió con $ 10.000.000 la campaña política de Elsa Noguera para la Alcaldía de Barranquilla.

Terrapin y Convias suelen operar en compañía, formaron parte del Consorcio Diamante que ganó la construcción del estadio de béisbol Édgar Rentería. La familia Vives está asociada a Terrapin, su representante legal fue Daniel Eduardo Vives De Andreis, hermano de Manuel Guillermo Vives De Andreis, ambos hijos de Manuel Vives.

De Engenieria S.A.S. se conoce que su representante legal es Jaime Enrique Lindado Berdugo. El cuarto miembro del consorcio, Proyectos y Gestión del Desarrollo, tiene como socia principal a Gina Paola Beltrán con el 90% y a la empresa Garxa y Cia.

Consorcio Metroestadio además de incrementar el número de graderías para los partidos, deberá dejar enfermerías, baños amplios, bodegas, salas de aseo y una sala de prensa tipo auditorio con capacidad máximo de 130 periodistas. En los mismos planes se habilitará para conciertos con los respectivo camerinos y zonas comerciales, museos y espacios para arrendar.

