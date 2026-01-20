Con salario superior a los $1.7 millones y más ventajas el Comandante del ejército lanzó campaña para reclutar jóvenes 

El mayor general Royer Gómez quiere engrosar las filas con matrícula cero para los cursos de oficial y suboficial, algo nunca visto y servicio médico

Con un video en el que se muestran las diferentes instrucciones militares y competencias tácticas que enfrenta un recluta, el Ejército Nacional abrió una nueva campaña para incentivar a los jóvenes a unirse a las Fuerzas Militares. Para hacer más atractivo el anuncio, informaron que quienes estén interesados contarán con múltiples beneficios, entre ellos: un salario superior a $1.700.000, servicios médicos, formación académica e incluso matrícula cero para los cursos de oficial y suboficial.

El anuncio fue dado a conocer por el mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional. Este oficial, nacido en Bucaramanga, asumió el cargo antes de finalizar 2025, tras el cambio de cúpula militar realizado por el presidente Gustavo Petro. La hoja de vida de este ingeniero civil se complementa con múltiples cargos clave dentro del Ejército, estando al frente de diversas unidades en varias regiones del país.

Mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional

Fue justamente tras el nombramiento del bumangués que el presidente Petro habló del salario mínimo para la tropa y los patrulleros. Durante una ceremonia realizada en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, el mandatario se refirió a la necesidad de revisar el presupuesto destinado a las tropas. Al parecer, aquella intervención ya tuvo efecto, pues quienes se inscriban en esta nueva convocatoria recibirán la remuneración anunciada.

Otros beneficios prometidos para los nuevos reclutas del Ejército Nacional

Además del salario y los incentivos mencionados, las Fuerzas Militares buscan atraer a jóvenes ofreciendo experiencia laboral certificada. Según explicó el nuevo comandante del Ejército, quienes se incorporen tendrán el reconocimiento del tiempo de servicio como experiencia laboral válida, con cotización a pensión incluida.

Foto: Leonel Cordero.

De igual forma, se informó que quienes deseen continuar su carrera dentro de las Fuerzas Militares podrán acceder a exámenes médicos gratuitos para ingresar a la escuela de soldados profesionales. Con esta estrategia, el Ejército espera que, a partir del 1 de febrero, cientos de jóvenes se acerquen a los distintos distritos militares del país y se incorporen a sus filas.

