- Así fue como cinco estudiantes del colegio público más antiguo de Cartago fueron a la NASA

Un documental dirigido por Vibra Latina muestra a docentes que transformaron sus aulas con el método STEAM, mostrando que los sueños no dependen de dónde se nace

Los jóvenes del colegio público Académico, difícilmente, podían imaginar que algún día iban a estar tan cerca de esas estrellas que salen como luciérnagas en las calurosas noches de Cartago. Todo comenzó cuando algunos docentes quisieron innovar con un método de educación que integra Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, llamado STEAM.

Este método lo que busca es que se fomente de manera eficiente el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración entre los estudiantes. Además, tiene como objetivo que los estudiantes puedan saber si les gusta alguna de las disciplinas del método para que, cuando se gradúen de bachilleres, no salgan tan desorientados.

En el marco de este innovador proyecto se abrió una convocatoria de Vibra Latina, una compañía audiovisual con sede en Estados Unidos, que apostó por contar la educación no como una estadística, sino como una historia humana en un documental titulado “Más cerca de las estrellas”.

El documental, dirigido por Gabby Baptista, que tiene una duración de 80 minutos, terminó superando su propio formato y empezó a ser un programa educativo. La historia cuenta el día a día de los maestros: Ricardo León Sánchez de Cartago y Óscar Fabián Neira de Tunja, que se convencieron de que sus estudiantes merecían más que una educación tradicional.

En el colegio público Institución Educativa Académico presentaron a toda la comunidad educativa el documental, acompañados de Aimed Medina, una maestra astronauta del Space Center Houston de la Nasa, que visitó Colombia por primera vez para conocer de primera mano la tierra de esos cinco muchachos que semanas antes habían visitado su lugar de trabajo.

Más allá de todos los premios que ha recibido el documental, Vibra ha insistido en que el objetivo del proyecto no es formar astronautas de inmediato, sino ampliar el horizonte de posibilidades. El verdadero logro está en demostrar que el acceso a la ciencia y a experiencias educativas de alto nivel no debería depender de dónde se nace.

Sobre todo, en un país donde la gente tiene que pensar cómo va a hacer para comer antes que qué estudiar, Más Cerca de las Estrellas fue una estrategia poderosa. Pues no solo fue visitar las instalaciones de la NASA, sino entender que, incluso desde un colegio público, es posible imaginar otros destinos.

