Nota ciudadana

Petro logró que Colombia tuviera el impuesto al patrimonio más alto del mundo

Colombia impuso el impuesto al patrimonio más alto del mundo. Castiga el ahorro y la inversión, frena el empleo y golpea a la clase media, no a los más ricos

Por: Wilfredo Pardo Herrera
enero 19, 2026
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
Petro logró que Colombia tuviera el impuesto al patrimonio más alto del mundo
Foto: Presidencia

Colombia acaba de batir un récord mundial, pero no de progreso. Hoy tenemos el impuesto al patrimonio más alto del planeta: hasta 5%. Más alto que países ricos, estables y desarrollados. Y aquí va la verdad incómoda, sin anestesia.

Esto se vende como “justicia social”, pero es contabilidad básica disfrazada de ideología. Como diría Milton Friedman: no existen almuerzos gratis. Cuando el Estado te cobra por tener, no por ganar, lo que está haciendo es castigar el ahorro, la inversión y la propiedad. Eso no es equidad; eso es asfixia económica.

El gobierno dice: “tranquilos, solo pagan los ricos”. Falso a medias. El impuesto no mira si tienes liquidez, mira si tienes patrimonio. Una casa valorizada, un negocio familiar, un lote heredado. No importa si el negocio no dio utilidades o si estás endeudado. Pagas igual. ¿Resultado? Gente vendiendo activos, endeudándose o cerrando empresas solo para cumplirle al fisco.

Ahora, la paradoja: los ultra ricos no se quedan a pagar. Cambian residencia fiscal, sacan el capital, se van. Legalmente. El que no puede moverse es el colombiano de a pie, el empresario local, el adulto mayor con una casa valorizada. A esos sí los dejan atrapados. Esto no reduce la desigualdad; la reorganiza contra el que no tiene salida.

¿Y a quién más golpea? Al empleo. Cuando castigas el patrimonio, la inversión se frena. Sin inversión no hay expansión; sin expansión no hay contratación. Menos empresas nuevas, menos puestos de trabajo, salarios estancados. El impuesto no lo paga el “rico abstracto”; lo paga el joven que no consigue empleo.

¿Por qué hacen esto? Porque la caja está vacía. Déficit alto, gasto disparado, promesas que no cuadraron. En lugar de recortar, ordenar y perseguir la corrupción primero, suben impuestos por decreto. Eso genera incertidumbre, sube el dólar, encarece el crédito y termina subiendo los precios. El productor paga más, el comerciante sube precios, el arriendo sube y el consumidor paga la cuenta.

La conclusión es simple y brutal: Colombia decidió ser el país que más castiga el patrimonio en el mundo. Los capitales se van, el empleo se enfría, los precios suben y la clase media queda en la mitad del fuego. No es justicia social. Es mala economía. Y la mala economía siempre termina cobrándole al mismo: al colombiano común.

También le puede interesar:

Petro dice que están inflando las cifras de coca para seguir fumigando con glifosato
Compártelo

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
Nota Ciudadana
Petro dice que están inflando las cifras de coca para seguir fumigando con glifosato

Petro dice que están inflando las cifras de coca para seguir fumigando con glifosato

Nota Ciudadana
Esto fue lo que dejó el show mediático de la trágica muerte de Yeison Jiménez

Esto fue lo que dejó el show mediático de la trágica muerte de Yeison Jiménez

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus