Petro dice que están inflando las cifras de coca para seguir fumigando con glifosato

enero 19, 2026

Petro afirmó que existen “protuberantes errores” en las mediciones de los cultivos de hoja de coca realizadas con apoyo de agencias multilaterales. Según el mandatario, los indicadores actuales de producción potencial de cocaína extrapolan datos de zonas de alta productividad a regiones menos productivas, lo que genera una sobreestimación de la producción.

El presidente cuestionó que esta metodología, a su juicio, se emplea para justificar la erradicación forzada con glifosato, estrategia que considera un fracaso. Recordó además que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) ha sido señalada por falta de rigor en sus métodos estadísticos, lo que incluso provocó desacuerdos internacionales, incluyendo con el expresidente Donald Trump.

Petro también sugirió que la estrategia de la Undoc podría tener intereses económicos, al insinuar que se busca aumentar la venta de glifosato. Citó cifras del gobierno anterior, que reportó la erradicación forzosa de 130.000 hectáreas en 2021, las cuales no aparecen reflejadas en los mapas satelitales; por el contrario, los cultivos se habrían disparado a niveles históricos.

Frente a este panorama, el presidente destacó que decidió cambiar la política antidrogas heredada, reemplazando la erradicación forzada por la voluntaria y estableciendo alianzas con los campesinos afectados por décadas de cultivo de coca, en lugar de vincularse con mafias. También cuestionó el destino de los recursos asignados a la erradicación, señalando posibles casos de corrupción en la policía durante el gobierno anterior.

