- Aterrizó la tecnología alemana para tapar huecos en Bogotá una máquina importada por la alcaldía de Galán

La Unidad de Mantenimiento Vial en cabeza de Mónica Rueda estrena una máquina Fresadora que optimizará los trabajos de mantenimiento de las averiadas vías de Bogotá

La Directora de la Unidad de Mantenimiento Vial del distrito, Mónica Eloísa Rueda, no dudó en trasladarse a la ciudad de Cartagena para recibir la moderna máquina que había llegado de Alemania para ponerla a operar en la unidad a su cargo. La adquisición ameritaba el viaje. Se trata de una fresadora de última tecnología, marca Wirtgen con tecnología Tier 4. Es una máquina que se caracteriza por su alta eficiencia, potencia y tecnología ecológica que reduce significativamente las emisiones de CO2 y partículas y realiza las labores de mantenimiento de vías que se requieran.

Esta nueva fresadora le permitirá a la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá avanzar en el mejoramiento de los corredores viales de la ciudad y los tiempos de intervención con un mejor rendimiento en los trabajos que se realicen en la malla vial, lo cual es muy importante para la movilidad de todos los bogotanos. Con la nueva adquisición importada desde Alemania, la Unidad de Mantenimiento Vial completa un poderoso grupo de 6 máquinas fresadoras. Lo que le permite a la entidad agilizar las intervenciones en la reparación de vías.

En el proceso de fresado, esta máquina mantiene automáticamente el motor a bajas revoluciones para optimizar su rendimiento y economizar combustible utilizando tecnología tipo Tier 4. La Wirtgen es una fresadora en frío que se utiliza para la eliminación de superficies de asfalto y hormigón de forma rápida y eficiente, creando una base nivelada con el ancho y la profundidad específica, necesaria para la pavimentación de nuevas capas de superficies con un espesor uniforme.

La nueva tecnología de punta le permite a la Unidad de Mantenimiento Vial, reducir los tiempos de ejecución de las obras y de paso garantizar una mejor intervención de la malla vial. La Wirtgen tiene un sistema de carga trasera de muy alto rendimiento, hasta de 92 metros cúbicos por hora, y cuenta con múltiples velocidades del tambor para adaptarse a los distintos tipos de trabajos.

Esta fresadora cuenta con un sistema inteligente que le permite equilibrar la altura, profundidad e inclinación para obtener resultados precisos, con funciones 3D y fácil visualización de sensores. Posee un control inteligente de velocidad y propulsión para operación suave y rápida, ideal para retirar capas de las calzadas, fresado de conexiones y, en general, trabajos de rehabilitación de vías. La fresadora Wirtgen, en el mercado, puede tener un costo que supera los 1.000 millones de pesos colombianos.

Grupo Wirtgen

Esta empresa surgió en Alemania en 1961 de la mano del señor Reinhard Wirtgen, quien a sus 20 años empieza como transportista con un camión en el municipio de Windhagen en Alemania. Allí nació Wirtgen e inició con el transporte de materiales y, posteriormente, se enroló en los servicios de construcción de carreteras, con la utilización de herramientas como martillos y rompedores de hormigón.

En la década de los 80, la empresa Wirtgen dejó a un lado la provisión de servicio y se dedicó a la fabricación de maquinaria pesada, desarrollando y produciendo sus propias fresadoras, recicladoras y estabilizadoras. Luego se consolidó como líder en tecnología para fresado, reciclaje en frío y minería a cielo abierto. En 1999, se creó el Grupo Wirtgen con la integración de otras marcas importantes como vögele (pavimentadoras) y Hamm (compactadoras), ampliando su red global en 2001.

Convirtiéndose en un referente mundial en maquinaria móvil para la construcción de carreteras y minería, recientemente la empresa Wirtgen, fue adquirida por John Deere quien expandió su oferta en equipos de construcción con tecnología avanzada en fresadoras y recicladoras, producidas en su plata principal de Windhagen, Alemania.

