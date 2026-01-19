El Grupo Santo Domingo apuesta otra vez en el mundo deportivo, ahora tiene la mira en el Santos FC de Brasil

El club de Pelé y Neymar podría quedar en manos de la familia Santo Domingo si Alejandro logra un acuerdo con el presidente Marcelo Texeira por USD 182 millones

Alejandro Santo Domingo continúa expandiendo sus intereses en el mundo de los deportes, esta vez con una apuesta significativa en el mercado brasileño. Según informes de medios locales, el empresario se encuentra en conversaciones preliminares con el presidente del Santos FC, Marcelo Teixeira, para adquirir una participación controladora en el histórico club donde Pelé brilló durante casi dos décadas y con quien vino a Colombia en cuatro ocasiones a jugar partidos amistosos.

La oferta, intermediada por el banco Rothschild, contempla una inversión cercana a los USD 182 millones, sumada a un monto equivalente para asumir la totalidad de las deudas de la institución. No obstante, la concreción de este negocio depende de una reforma estatutaria que permita la transformación del club en una Sociedad Anónima Deportiva (SAF), un cambio que ha generado debate entre sus 70.000 socios, pero que la junta directiva contempla acelerar para facilitar la entrada de capitales.

A este posible escenario se suma el interés de la estrella brasileña Neymar, quien regresó el año pasado al club que lo descubrió y que abandonara hace once años para irse a jugar al Barcelona. El jugador que se encuentra en recuperación de una operación de rodilla ha manifestado su intención, junto a su familia, de convertirse en socio minoritario una vez se formalice el nuevo modelo societario.

También invirtió en el Chelsea

Aunque esta sería una incursión de gran calado en el fútbol sudamericano, la familia Santo Domingo ya cuenta con trayectoria en la industria deportiva global. En 2023, Alejandro formó parte del consorcio liderado por el multimillonario inversor en equipos deportivos, Josh Harris, que adquirió los Washington Commanders de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano en español) por USD 6.050 millones. Un año antes, abril de 2022, Alejandro Santo Domingo estuvo interesado y se unió al grupo inversor liderado por Sir Martin Brougton para intentar comprar el club inglés Chelsea FC tras la venta forzada por las sanciones a Roman Abramovich; aunque su consorcio no ganó la oferta final, sí se convirtió en accionista minoritario del equipo bajo la nueva propiedad de Todd Boehly.

Relaciones de la familia en Brasil

La relevancia de esta operación se ve respaldada por los profundos vínculos que la familia mantiene con Brasil, tanto en el ámbito empresarial como personal. A través de su firma Bevco, los Santo Domingo poseen participaciones en 3G Capital, fondo fundado por los influyentes multimillonarios brasileños Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Telles, con quienes han participado en adquisiciones de marcas globales como Skechers (calzado) y JDE Peet’s (café y té). Asimismo, el fondo posee un 22,7 % de la cervecera Anheuser-Busch InBev (segundo mayor accionista, después de familias belgas Van Damme, De Spoelberch y De Mévious), donde la familia Santo Domingo es un importante accionista luego de la fusión de SABMiller con AB InBev.

Estos lazos se complementan con una historia familiar ligada al país, iniciada por el matrimonio de Julio Mario Santo Domingo con la brasileña Edyala Braga en 1956, madre de su primogénito Julio Mario Santo Domingo Jr. (Q.E.P.D), quien a su vez se casó con la brasileña Vera Rechulski, quien vive en Brasil y controla parte del imperio familiar Santo Domingo, es madre de Julio Mario Santo Domingo Rechulski y Tatiana Santo Domingo.

