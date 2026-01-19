Nota ciudadana

Caricatura: El duelo de la clientela de Maduro

La caída de Maduro alegró a casi todo el planeta, pero hubo algunos a los que dejó llorando sus intereses, el petróleo, el oro, y las otras riquezas de Venezuela

Por: Oparrot
enero 19, 2026
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.
