Caricatura: El duelo de la clientela de Maduro

La caída de Maduro alegró a casi todo el planeta, pero hubo algunos a los que dejó llorando sus intereses, el petróleo, el oro, y las otras riquezas de Venezuela

Por: Oparrot |

enero 19, 2026

