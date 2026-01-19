Nota ciudadana Caricatura: El duelo de la clientela de Maduro La caída de Maduro alegró a casi todo el planeta, pero hubo algunos a los que dejó llorando sus intereses, el petróleo, el oro, y las otras riquezas de Venezuela Por: Oparrot | enero 19, 2026 Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas. También le puede interesar: Petro dice que están inflando las cifras de coca para seguir fumigando con glifosato Compártelo Anuncios. Anuncios. Anuncios. Anuncios.. Etiquetas: captura Maduro, Maduro, Nicolás Maduro 0