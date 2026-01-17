Fin al matrimonio empresarial de los Echavarría  y los chilenos Solari en Falabella pero siguen juntos en Homecenter 

La Organización Corona cerró este 15 de enero la venta total de su participación en Falabella de Colombia mediante la venta de cuatro de sus entidades clave por un valor cercano a los USD 159 millones. Con esta transacción, el grupo de origen chileno adquiere el 35% de Falabella Retail, el 31% de Banco Falabella, el 35% de Seguros Falabella y el 35% de ABC de Servicios, logrando así la propiedad del 100% de las acciones en estas cuatro filiales.

El Grupo Corona de la familia Echavarría mantiene su relación con el Grupo Falabella en la sociedad Sodimac Corona y sus marcas Home Center y Constructor, en una estructura definida hace más de 20 años donde el Grupo Corona conserva el 51% y Falabella el 49% de la propiedad de los almacenes marca Homecenter y Constructor.

La decisión de la Organización Corona, liderada por la familia Echavarría Olózaga y bajo la gerencia de Roberto Junguito Pombo, se enmarca en una estrategia de optimización del portafolio corporativo. Al activar el mecanismo de Notificación de Salida Voluntaria previsto en sus acuerdos, la organización busca concentrar sus esfuerzos y recursos en el fortalecimiento de sus negocios principales de manufactura y comercialización de materiales para la construcción a través de marcas como Corona Industrial, Alión y Homecenter, al tiempo que evaluará el desarrollo de nuevas líneas de negocio complementarias.

La relación entre ambos grupos empresariales tiene sus raíces en la década de los noventa. En 1993, la Organización Corona se asoció con la familia Del Rio Goudie de Chile, dueña de Sodimac, cuyo formato de venta al detalle bajo la marca Sodimac Homecenter había sido un éxito desde su lanzamiento cinco años antes. En 2003, tras la salida de Home Depot de Chile y la adquisición de sus locales por parte de Falabella, se produjo una fusión entre Sodimac de la familia Del Rio Goudie y Falabella de la familia Solari. Con esta fusión, los Echavarría Olózaga pasaron entonces a ser socios también de los Solari y a participar en sus inversiones en Colombia.

Esta reestructuración de activos coincide con un periodo de notable recuperación para Falabella, que durante el primer semestre de 2025 registró un crecimiento interanual en las colocaciones de su unidad bancaria y un incremento del 7,9% en su negocio de retail en Colombia.

Paralelamente, el entorno corporativo global de Falabella enfrenta un cambio histórico tras la expiración, el pasado 1 de julio de 2025, del pacto de accionistas que gobernó a la compañía durante 22 años. Este acuerdo, que unía a siete familias controladoras como los Solari, Cúneo y Del Río, ha llegado a su fin, permitiendo que cada accionista pueda transar sus participaciones sin restricciones previas. Esta nueva libertad en la estructura de propiedad ha generado una gran expectativa en el mercado de cara a la asamblea de abril de 2026, donde se anticipa un posible reacomodo del poder con la irrupción de accionistas como las familias Müller y Fürst, quienes han aumentado recientemente su participación en el grupo.

