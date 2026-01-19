El corredor ALO Centro que atraviesa Bogotá de Sur a Norte encontró finalmente quien lo financiara

El Banco Mundial aportará los recursos para que la Alcaldía de Galán estructure la Asociación Público Privada que viabilice el esperado proyecto

La construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente sector centro que constituye el tramo que permite la conexión entre la ALÓ sur y la ALÓ norte, desde la calle 13 hasta la calle 80 y de la calle 80 hasta la calle 153 al norte de la ciudad era una necesidad urgente.

Se trata de la gran vía que atraviesa Bogotá de Sur a Norte que finalmente encontró financiación. El Banco Mundial aportó a través de un convenio con el Distrito los recursos para estructurar una (APP) Asociación público privada que permitirá construir y operar este corredor vial clave para la movilidad de Bogotá. El paso siguiente es encontrar el inversionista privado para quedarse con la concesión a la manera de la ampliación del nuevo Campin por parte de Sencia de la que Corficolombiana se quedó con el 51% .

La tarea del IDU en cabeza de Orlando Molano en esta primera etapa es dejar listo el proyecto para abrir la licitación pública que también el Banco Mundial asesorará.

La Asociación público – privada a través de la cual se pretende construir la Avenida Longitudinal de Occidente en su tramo centro, beneficiarían a más de 2 millones 700 mil habitantes de las Localidades de Engativá, Suba, Kennedy, Fontibón y Bosa de los estratos 1, 2 y 3 reduciendo los tiempos en sus desplazamientos y se conectaría con el tramo sur y el tramo norte.

Proyecto quedó incluido en el Plan de desarrollo de la alcaldía de Galán: Bogotá Camina Segura; el efecto en la descongestión en la movilidad será evidente.

El convenio que se firmó el pasado mes de diciembre entre la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial y la Alcaldía de Bogotá, tiene una duración de dos años un monto total de 3,3 millones de dólares. En ese lapso de tiempo se tiene previsto realizar los estudios y diseños técnicos, financieros, ambientales y jurídicos pertinentes que determinen si el tramo de la ALÓ Centro pude ser licitado y bajo qué condiciones.

El esperado proyecto de la Avenida ALÓ fue concebido en los años 60 en la Alcaldía de Jorge Gaitán Cortés que aprobó el Concejo de Bogotá como parte del plan vial piloto que incluía la Avenida Regional Longitudinal que fue el primer nombre dado al proyecto.

Posteriormente, el acuerdo 65 de 1967, señaló las normas y el procedimiento que debía cumplirse para urbanizar los terrenos y definió la vía como prioridad uno y la determinó como corredor vial para vehículos pesados o de carga, como un componente fundamental para mejorar la movilidad de Bogotá. comenzando en vía Cota, en el puente de la Virgen, sobre el rio Bogotá, para terminar, pasando entre el municipio de Soacha, el proyecto de canoas y la carretera al sur. Después de 70 años el proyecto parece que ahora si verá la luz pero será el próximo alcalde o alcadesa el encargado de licitarlo.

