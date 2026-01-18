- Once lecheros argentinos están listo para entrar a competir en el competido mercado de productos lácteos

Entre las empresas autorizadas por el gobierno de Milei está Gloria Argentina posicionada ya en Colombia como una de las marcas que le dan la pelea a Alpina

El gobierno argentino oficializó el cupo de 2.268 toneladas métricas de exportación de productos lácteos a Colombia. Además de la aprobación del acuerdo, se dieron a conocer las once lecheros argentinos que harán parte de esta operación, entre las que destacan Noal SA, Cremigal SRL, Punta del Agua SA, La Sibila SA, L3N SA, Masterllones Hnos. SA, Molfino Hnos. SA y Gloria Argentina SA, compañías a las que se les asignó el mayor volumen de exportación.

Noal es una empresa fundada en 1994 en Villa María, Córdoba, por las familias Nossovitch y Allassia. Actualmente, su presidente es Luis Allasia, quien ha liderado un proceso de crecimiento y automatización que ha fortalecido a la compañía dentro y fuera de Argentina. Esta empresa láctea ya exporta a mercados como Brasil, Chile, Rusia, Paraguay y Argelia.

Luis Allasia, actual gerente de Noal.

Seguidamente aparece Cremigal SRL, una firma con historia que se fundó en 1930 en General Galarza, provincia de Entre Ríos. La compañía produce quesos, yogures, dulce de leche y leche en polvo, productos que seguramente llegarán al mercado colombiano. Cremigal es liderada por la argentina Celeste Valenti y ya exporta a países de Asia, África y varias naciones de América Latina.

Celeste Valenti.

Otra de las empresas incluidas es Punta del Agua SA, una compañía familiar fundada en 1969 por Juan Carlos Gagliardi. Su gerente actual es Luciano Bonetto, quien asumió el cargo en diciembre de 2017 y estará al frente del proceso de exportación hacia Colombia. Según la empresa, Punta del Agua ya envía sus productos a Estados Unidos, Taiwán, Europa y Asia.

A la lista se suma La Sibila, empresa que hace parte del Grupo Los Lazos y que cuenta con más de 100 años de experiencia en la industria láctea. Su principal fortaleza es la producción de leche en polvo y será María Dolores Poblete, gerente de exportaciones, quien estará a cargo de la operación destinada al mercado colombiano.

Algunas de estas compañías ya habían exportado productos al país en años anteriores. En 2023, por ejemplo, se aprobó una cuota de exportación de 2.141,2 toneladas, en la que también participó Molfino Hnos., empresa que hoy pertenece a la multinacional canadiense Saputo. Esta firma es experta en la producción de leche en polvo y quesos, y actualmente exporta a mercados como Rusia, Brasil, México y Chile. Sergio Stalman, gerente de comercio exterior, será una de las figuras clave en el ingreso de estos productos a Colombia.

Otros lecheros argentinos que traerán sus productos a Colombia

El acuerdo también contempla a otras compañías a las que se les asignó un menor volumen de exportación. Entre ellas se encuentran La Varense SRL y García Hermanos, a las que se les otorgaron 100 toneladas métricas a cada una.

Finalmente, aparece Lácteos Ramolac SA, empresa que contará con un cupo de 200 toneladas métricas. La resolución que oficializa este acuerdo establece que la totalidad de los productos deberá ingresar a Colombia antes del 31 de diciembre de 2026.

