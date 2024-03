La lista de los municipios de Colombia que están quebrados

Por: Eligio Manuel Primera Julio |

marzo 04, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La lista de la vergüenza en este caso es la de los municipios de Colombia que están quebrados...

Aunque esta ley permite que gobernaciones y alcaldías recuperen su viabilidad y vuelvan a su estado de sostenibilidad en el mediano plazo, también es bueno puntualizar, cuáles son los motivos por los que estos entes territoriales recurren a esta figura jurídica.

..Publicidad..

A la fecha, un centenar de entidades territoriales se han acogido a la Ley 550/99, conocida como ley de intervención económica, con la cual se ha evitado la profundización de crisis financieras en gobernaciones y alcaldías.

...Publicidad...

Uno de los mejores ejemplos de aplicación de este mecanismo fue el Municipio de Quibdó (Choco), que tuvo impagables acreencias considerables, lo cual llevó a que la Alcaldía hiciera acuerdos de pago con los acreedores y comprometer un gran porcentaje de los recursos que recibía de la Nación y de la sobretasa a la gasolina, los problemas de corrupción que aún persisten ya es harina de otro costal.

....Publicidad....

De acuerdo con un informe de fecha Ago/22 de la Dirección de Apoyo Fiscal, del Ministerio de Hacienda, se han acogido al proceso de reestructuración 17 departamentos y 107 municipios.

En la actualidad se encuentran en ejecución de este proceso departamentos como Córdoba, Magdalena, La Guajira, Sucre y Valle del Cauca. Igualmente, municipios que son capitales como Valledupar y Sincelejo. Y otros más pequeños como Ayapel (Córdoba), Barbacoas (Nariño), Buenos Aires (Cauca), Ciénaga de Oro (Córdoba), Cisneros (Antioquia), Guapi (Cauca), Magangué (Bolívar), Nariño (Antioquia), Sabanalarga (Atlántico), San Pelayo (Córdoba), Silvia (Cauca), Since (Sucre), Tamalameque (Cesar) y Toledo (Antioquia).

¿Pero cuál es la razón principal del porqué un municipio cae en quiebra para que sea acogido por esta ley? Pues la razón es sencilla y a la vez preocupante: pésima gestión por parte de los alcaldes y sus equipos de gobierno...

La gestión fiscal que ejecutan es pésima, al no tener un adecuado plan de cobro de impuestos y tasas a la comunidad provocan el colapso de las finanzas municipales, y todo ello por cuidar su electorado en detrimento de las finanzas públicas, craso error que cometen las primeras autoridades al ser elegidos, no toman las medidas pertinentes y no aprietan con embargos o algún tipo de cobro coactivo, porque expresan o aducen que al momento de pedir un cobro al electorado comienzan las críticas a la propia alcaldía o al concejo municipal.

| También le puede interesar: Cinco pueblos para desconectarse del estrés de las ciudades capitales

Un ente territorial empieza a ver que no es autosostenible cuando la carga económica que tiene en cuanto a proyectos de inversión, de pago de la nómina, gastos administrativos, no es suficiente lo que produce a través de sus impuestos o del mismo recaudo para poderse sostener, por lo que empieza a debilitarse y a generar deudas, a saber cómo el pago de arrendamientos, servicios públicos o la misma nómina, y es ahí cuando se pueden acoger a la Ley de quiebra.

El más reciente caso es el del municipio de San Onofre. El nuevo integrante de la lista de la vergüenza.

¿Pero desde cuando este viene padeciendo esta situación penosa y cuantos años llevamos de evaluación como un municipio categoría 6, sabiendo podríamos estar en categoría 3, y de quién será la culpa, que estemos en esta situación? Pues "nadie", dirán ellos y empezarán a tirarse la bolita como buenos colombianos.

El problema radica, no es en acogerse a ese mecanismo, sino como se sale de él, la evidencia determina que muy pocos municipios han salido de esa Ley, y esto es lo que identifica el Estado como una mala eficiencia fiscal.

Pero como para todo hay excusas, los municipios aducen que sus dificultades para el pago de sus acreencias son: porque tuvieron alguna demanda por razones laborales que implican unas indemnizaciones demasiado altas, porque recibieron el municipio endeudado y no han sido capaces de cumplir con el pago de esas acreencias heredadas y la que no puede faltar que fueron afectados por la pandemia desde el punto de vista del recaudo de sus impuestos, lo único cierto y real es que son malos gerentes, lo positivo de esta ley, es que permite que los municipios puedan hacer unos planes serios de organización fiscal y unos programas de desempeño que les ayuden a salir de la crisis, aunque puede haber múltiples razones para tener la necesidad de iniciar un acuerdo de reestructuración de pasivos, básicamente son problemas de orden financiero, lo cual llevaría mayores compromisos por parte del equipo de gobiernos, esto se traduce en reducir los gastos, es una regla muy simple, usted no se puede gastar más de lo que le ingresa, y este pueblo fiestero por naturaleza se ha caracterizado por derrochador.

| También le puede interesar: Los ocho pueblitos de Colombia que están en la lista de los más lindos para turistear

Nuestros mandatarios deben ser buenos ejecutores y gestionar bien los recursos, no podemos poner como excusa la falta de continuidad en las administraciones municipales, los procesos de empalme deben ser serios y rigurosos, no hacer actas y documentos para salir del paso, eso genera en muchos casos dificultades, lo que desorden en la planeación a corto y largo plazo, un buen alcalde debe llegar, organizar la casa, dedicarse a reducir gastos, a generar más ingresos, a pagar lo que se debe, a buscar la eficiencia en el manejo de los impuestos como el PREDIAL o el de industria y comercio y lograr una gran eficiencia en el recaudo y recordar en todo acuerdo entre partes hay ventajas y desventajas y que el ministerio de hacienda podrá ser el promotor del acuerdo, lo que no los hace parte del mismo y recae en el ente territorial cumplir con los acreedores en los plazos que estipulen, Dios nos coja confesados y desearle a la administración actual el mejor de los éxitos y que las decisiones que se tomen sean para llevar a esta localidad al nivel de bienestar y productividad que se merece.