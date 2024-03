La verdadera razón por la que Alejandro Estrada eliminó las fotos con Nataly Umaña ¿Fue por Melfi?

.Publicidad.

La casa de los famosos ha estado en tendencia durante los últimos días. Los constantes acercamientos entre Melfi y Nataly Umaña, han generado todo tipo de opiniones al respecto. Muchos le recalcan el hecho de ser una mujer casada, por lo que no pierden media para hacer todo tipo de matrimonios sobre su relación. Todo esto ha hecho que Alejandro Estrada, pareja de la actriz, se vea envuelto en toda esta situación. De hecho, durante estos últimos días, el hombre ha sido invitado a realizar varias entrevistas. El tema de conversación, ha sido por supuesto lo que su pareja ha hecho en el reality. Pero ahora, reveló porque borró las fotos con ella.

Alejandro Estrada reveló porque borró las fotos con Nataly Umaña de La Casa de los Famosos

Ante tanto revuelo, el Canal RCN y Vix, no han perdido la oportunidad de llevar al actor a La Casa de los Famosos. Claro que Alejandro Estrada no entró como tal al reality, estuvo en una especie de antesala en compañía de los respectivas presentadoras. Carla Giraldo y Cristina Hurtado no desaprovecharon la oportunidad y hablaron de varios temas. Uno de ellos fueron las redes sociales del esposo de Nataly Umañana. Y es que, ante las recientes situaciones que se han presentado, el hombre decidió poner sus redes sociales de forma privada. Sin embargo, esta no fue la única decisión que tomó el hombre.

Alejandro Estrada, Foto tomada del Canal RCN

Muchos de los seguidores del hombre, pudieron evidenciar que Alejandro Estrada eliminó o archivo las fotos con Nataly Umaña. Según comentó el actor, todo se debió al constante bombardeo que recibió en redes sociales. Además, aseguró que lo que él trataba hizo esto para poder alejarse de esos malos sentimientos que surgieron en él. De igual manera, comentó que su relación con la actriz, no es una relación abierta. Todo esto, ha hecho que muchas personas pidan que el hombre ingrese a La Casa de los Famosos. Lo cierto es que, no se sabe si esto pueda ocurrir, pero de llegar a pasar, seguro aumentaría el rating del programa.

Y es que, aunque no muchos lo recuerden, él actor ya ha participado en varios realities de la televisión colombiana. De hecho, llegó a participar en Protagonistas de Nuestra Tele, por lo que conoce muy bien estos programas de convivencia. Su integración sería una sorpresa para La Casa de los Famosos.

