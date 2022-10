.Publicidad.

Hace poco se conoció que la relación de Lina Tejeiro vio el fin muy pronto, lo cual generó comentarios de muchos personajes reconocidos dentro de la farándula colombiana. La influencer Yina Calderón no pudo evitar opinar al respecto y afirmó que Juan Duque estuvo en la relación con la actriz por interés.

Según, la también DJ de guaracha, su reacción causó mucha molestía e incluso tuvo una discusión con una exnovia de J Balvin.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Notitalencol (@notitalentcol)

En sus historias de Instagram, Calderón contó que los comentarios recibidos por la expareja de Balvin, de quien nunca mencionó el nombre, atacaron su punto de vista y esto desató la pelea.

Publicidad.

“Me estaban preguntando, que ayer tuve un ‘agarrón’ con esta mujer (...) Quiero aclararlo de una vez, porque yo cojo ‘el toro por los cuernos’. Yo no tengo ningún problema con ella, sé que fue novia de J Balvin durante muchos años (...) simplemente le dije: ‘no se meta no se meta a opinar de lo que usted no conoce. Mire, si algún día yo he atacado personas, es porque a mí me han atacado. Y ‘la chimba’, pues, a uno le hacen cosas y se queda callado, ¿cómo así?”

Vea también: Mientras Maluma regala casas a los pobres, J Balvin construye una fortaleza para guardar sus premios

También, aclaró que ella al vivir una situación “similar” creyó tener la autoridad para hablar de la separación de Tejeiro “A mí me pasó, yo tuve un novio, que el hiju3?#[email protected] solo quería seguidores. Luego, cuando terminó conmigo, salió su verdadera cara”

Yina Calderón Finalizó diciendo que lo único que ella le dijo a la mujer fue que no metiera las manos al fuego por nadie, porque luego no iba a tener respaldo “No se ponga de ‘lamberica’, no se ponga de ‘lambona’ que luego él o ella no la van a defender a usted, no van a salir a decir ‘ah! sí, mi amiga’...”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)