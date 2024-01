Gobierno Petro: una gestión rodeada de promesas y escándalos

2024 será para Petro y su gabinete un camino lleno de escollos, dificultades y retrasos, si sigue empecinado en hacer las cosas con el ego y no con el cerebro

Por: CARLOS ROBERTO ARIZA MORA |

enero 10, 2024

Gustavo Petro se vendió como una opción de cambio para un país que a lo largo de años ha sido víctima de la Corrupción, del Narcotráfico, del Terrorismo y del Desplazamiento forzado; Petro desde el inicio de su intención de ser presidente se comprometió a CAMBIAR el país, mejorando la condiciones de vida, de seguridad, de PAZ; sin embargo, luego de 15 meses de gobierno, las promesas de cambio que hizo no se ven reflejadas en ninguno de los propósitos que hizo, se quedaron en promesas vanas, que hasta sus mismos compañeros de partido le critican. Adicional a lo anterior, ha desechado de una forma déspota a los intelectuales que le rodeaban en su gabinete, por atreverse a poner en evidencia los riesgo de los cambios que propone en sus reformas. A nombrado a personas radicales, sin conocimiento de las especialidades en los ministerios y esto ha hecho que su gestión se vea empantanada en el Congreso. En el ámbito internacional no se ha quedado atrás y ha sido varias veces el hazmerreír de medios y programas de comunicación que ven en sus discursos solo incoherencia y falta de propósito, y ponen en evidencia que en cambio de ser un intelectual con conocimiento, es un ignorante que sólo busca ser popular.

Tocando el tema de la corrupción, para nadie es ajeno que el primero en poner en evidencia la financiación de la campaña, fue su propio hijo Nicolás Petro; quien sin sonrojarse; declaró ante la Fiscalía que había solicitad dinero a narcotraficantes confesos para pagar eventos en la costa norte del país y que adicionalmente, se robó gran parte de este dinero para su lucro propio. Armando Benedetti, su escudero y defensor, también en una de sus tantas borracheras declaró dinero sucio y que sí él llegara a decir lo que sabe, todos irían a parar a una cárcel. El hermano de Petro, por su parte se ha visto involucrado en varios escándalos: el de las negociaciones con criminales en la cárcel nacional de la Picota en Bogotá, el de vender libertades a estos criminales a cambio de votos en las regiones más conflictivas del país y recientemente, en un lío por el manejo de los bienes incautados a criminales por la Sociedad de Activos Especiales.

Nada ha sido transparente, nada ha sido aclarado y por el contrario, Gustavo Petro busca hacer que quienes lo han relacionado con los escándalos, sean escondidos (cuando retiró a Piedad Córdoba por el escándalo del dinero en Centro América) o como cuando luego de la visita a su hijo en Barranquilla, este cambió abruptamente su intención de seguir aportando al caso pruebas en contra de su padre.

En cuanto a la gestión, deja mucho que desear, 180 líderes sociales asesinados, incremento en el secuestro, incremento en la extorsión, incremento de la presencia de Criminales en la zona del Cauca, que hacen presencia militar sin que se implementen algún plan de choque o de control, la economía seriamente golpeada por la falta de confianza de los industriales. 68% de los colombianos considera que la gestión es Pésima durante los 15 meses de gobierno y muchos de los que lo apoyaron han admitido públicamente haberse equivocado en su elección.

Las elecciones regionales le dieron un duro revés, que su egomania no le permite ver con claridad, que no le deja ver que los colombianos votaron en contra de su forma de gobernar y que de no cambiar la va a tener imposible para darle continuidad a esa corriente política que tanto defiende.

En resumen, nada le ha salido bien a Gustavo Petro y su combo; y de seguir por el mismo camino, van a tener muchos obstáculos en las instituciones de control del país que le seguirán anulando o deteniendo los cambios que tanto desea. El 2024, será para Gustavo Petro y su gabinete, un camino lleno de escollos, dificultades y retrasos, si sigue empecinado en hacer las cosas con el ego y no con el cerebro; y si no se rodea de personas que conozcan y tengan experiencia en cada una de las áreas en las que desea que el cambio ocurra. Hasta el momento, lo único que ha logrado este gobierno del cambio, es hacer que las estadísticas en materia de inseguridad, baja en la economía, falta de confianza y falta de credibilidad se hayan incrementado.