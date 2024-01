De la nostalgia a la innovación: reflexiones sobre el programa Todos a Aprender

Por: Edwin Tovar Briñez |

enero 10, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Sumergido en la comodidad de mi viejo sillón, entregado a la lectura exquisita y profunda del documento "Cauce y Río: una Poética Pedagógica del Presente" de la Maestra Estela Quintar, fui sorprendido por el murmullo insistente de mi teléfono. Los mensajes provenientes de los grupos de WhatsApp me dirigían a la más reciente columna de opinión del Dr. Álvaro Bayona. Este texto, elaborado por un académico cuya brillantez no siempre se traduce en sabiduría infalible, atrapó mi atención al afirmar que la educación está de luto debido a la desaparición de los programas "Todos a Aprender" y "Viva la Escuela". Así se desplegó ante mí un escrito que considero discutible tanto en su contenido como en su intención.

El Dr. Bayona, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, teje un relato impregnado de nostalgia y pesar, como si el cierre de dos programas educativos emblemáticos fuera un duelo colectivo. Sin embargo, la resolución de poner fin a dichos programas se presenta como un paso lógico hacia la evolución y el perfeccionamiento de las estrategias educativas en Colombia.

..Publicidad..

La propuesta del Ministerio de Educación, específicamente en el caso del Programa Todos a Aprender (PTA), aspira a trascender los tradicionales dominios de Matemáticas y Lenguaje. En su lugar, se abren las puertas a una gama diversa de saberes que incluyen Ciencias Sociales, Naturales, y diversas manifestaciones artísticas como Música, Danza y Pintura, junto a disciplinas como Química, Física y Educación Física, entre otras. Este enfoque multifacético no solo busca enriquecer los conocimientos de los estudiantes, sino también cerrar la brecha histórica que ha privilegiado ciertos saberes en detrimento de otros. La diversidad de conocimientos se revela esencial para una educación integral, y la nueva propuesta se erige como un esfuerzo loable para potenciar el desarrollo de los estudiantes del sector público.

...Publicidad...

Desde un análisis metodológico, el Dr. Bayona destaca la longevidad y las referencias en Google Scholar del Programa Todos a Aprender, pero evita abordar su efectividad real o explorar posibles áreas de mejora. En este sentido, la efectividad de un programa educativo no debería medirse únicamente por premios y reconocimientos, sino por su impacto genuino en la educación y el rendimiento estudiantil.

....Publicidad....

En su crítica, el Dr. Bayona plantea la preocupación de que el nuevo programa pueda caer en manos del sector privado, alejándose así de la dinámica de los maestros que forman maestros. Sin embargo, es crucial señalar que muchos tutores del Programa PTA no son docentes nombrados en propiedad, sino profesionales contratados. Esto desafía la afirmación de privatización ya que a carta cabal el programa actualmente funciona en su mayoría con tutores como sujetos particulares y no servidores públicos en propiedad

Desde mi perspectiva, encuentro fascinante el nuevo enfoque del programa, que no desaparece, sino que evoluciona como una oruga preparándose para transformarse en mariposas tricolores. Estas mariposas simbolizan no solo nuevos tutores y formadores, sino, lo más crucial, una multiplicidad de saberes que nutrirán la mente de nuestros estudiantes. En este proceso de transformación, es imperativo no aferrarse al pasado, sino abrazar con entusiasmo el potencial que este cambio ofrece para cultivar un entorno educativo más diverso, inclusivo y enriquecedor.

*Docente del sector público colombiano