Cuáles son los 5 mejores restaurantes de Bogotá según National Geographic

Aunque Colombia ha ganado un gran protagonismo a nivel internacional por su gastronomía, hay lugares que se convierten en verdaderos emblemas de la cocina local. Varias ciudades han logrado destacarse en este sector y una de ellas es Bogotá, la capital, de donde han salido restaurantes que hoy figuran en listados de gran prestigio mundial. De hecho, recientemente se conocieron cuáles son los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según la reconocida revista National Geographic, una elección basada en diversos criterios que posiciona a estos establecimientos en lo más alto de la gastronomía capitalina.

Estos son los cinco mejores restaurantes de Bogotá según National Geographic

Dentro de este selecto grupo se encuentra Prudencia, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Este restaurante es liderado por el chef Mario Rosero y su esposa, la estadounidense Meghan Flanigan, y funciona en una antigua casa republicana intervenida por el arquitecto Simón Vélez. Su sello distintivo es la cocina a fuego y leña, una propuesta que lo ha convertido en un referente, aunque también en un lugar que muchos consideran exclusivo por sus precios.

|Le puede interesar La ruta para llegar al cautivador pueblo de Boyacá, cerca a Tunja y reconocido por su cultura artesanal

Otro de los destacados es Humo Negro, un restaurante que incluso logró entrar en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, ocupando la posición 41. No se trata de un lugar antiguo, pues abrió sus puertas en 2021 bajo la dirección del chef Jaime Torregrosa, quien pasó por restaurantes de alto nivel en distintos países. Ubicado en Chapinero Alto, el restaurante se caracteriza por el uso de ingredientes locales y una propuesta estética que también hace parte de la experiencia.

Uno de los platos de Humo negro.

Leo también se suma a la lista, y no es una sorpresa. El restaurante de la chef Leonor Espinosa, ubicado en la Zona G, ha sido reconocido en repetidas ocasiones como uno de los mejores de Colombia. Su propuesta gastronómica, basada en los ecosistemas del país, se complementa con su coctelería, La Sala de Laura, liderada por su hija. Este enfoque integral le ha permitido brillar tanto a nivel nacional como internacional.

En la misma línea se encuentra El Chato, considerado actualmente como el mejor restaurante de Latinoamérica. Este espacio, liderado por el reconocido chef Álvaro Clavijo, se destaca por sus sabores y técnicas depuradas, así como por la incorporación de ingredientes locales en sus platos. Una apuesta que lo ha convertido en uno de los referentes más importantes de la alta cocina en la región.

De esta manera se completa el listado de los cinco restaurantes de Bogotá que, según National Geographic, representan lo mejor de la gastronomía de la capital y consolidan a la ciudad como uno de los grandes destinos culinarios de América Latina.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.