La alcaldesa de Ibagué logró vincular a una empresa china para construir la nueva sede de la Alcaldía

Un viaje de la embajada China al sur del país, fue muy productivo para la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y para la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz. La delegación extranjera donde estaba el embajador Chino, Zhu Jingyang, y un grupo de empresarios, además de conocer la cocina del Tolima y apreciar la cultura del Tolima, estaba evaluando el potencial de Ibagué como destino de inversión extranjera.

La alcaldesa Aranda llegó por una coalición, Ibagué para todos. La agrupación que se conformo tenía el aval del Centro Democrático, las simpatías del Partido de la U, Cambio Radical, Partido ADA, Partido Colombia Justa Libres, Creemos y Partido MIRA. En su periodo en la alcaldía de Ibagué se logró destrabar las piscinas de Ibagué, una obra que por años estuvo abandonada y a medias. En su alcaldía se ha impulsado la colaboración de Ibagué con la gobernación de Tolima, Adriana Magali Matiz, una militante del partido conservador. Ambas en recibieron a la delegación China.

Los asiáticos vieron potencial en la ciudad y meses después de la visita, los trabajadores de Elinc China Co entregaron los diseños para el Centro Administrativo. Los chinos planearon oficinas de atención al público, un archivo, oficinas de gobierno, un centro de eventos, un lugar comercial entre otros. Una vez en pie, se espera una trasformación para la ciudad de Ibagué, por tener una alcaldía que reduce tramites y que es sostenible a lo largo del tiempo. La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, incentiva el proyecto por los costosos arriendos y las condiciones de antigüedad donde están algunas instalaciones de la Gobernación del Tolima y la alcaldía de Ibagué

Por ser un proyecto tan importante para el Tolima se decidió realizarlo mediante una alianza público privada, una app. La construcción se debería levantar en un predio del municipio cerca a la doble calzada que conduce al Aeropuerto Perales, en la calle 103 con avenida Perales. Los chinos quieren afianzar su posición en el país; no obstante, están presentes en varios megaproyectos como: Metro de Bogotá, la planta Tibitoc y el Regiotram.

Vea también: Los 4 gigantes bancos chinos que financian obras claves en Colombia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.