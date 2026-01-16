Carlos Camargo quien se estrena como magistrado con el estudio de la Emergencia Económica empezó con una jugadita   

Dentro de las pruebas el magistrado cordobés pidió el concepto de siete expertos en hacienda pública que han sido siempre públicamente críticos del presidente Petro

El cordobés Carlos Camargo quien tiene en sus manos como magistrado sustanciador la ponencia que le da viabilidad constitucional o la niega a la Emergencia económica decretada por el presidente Petro ordenó ya la práctica de pruebas y para ello solicitó el concepto de un grupo de 7 expertos en hacienda pública y derecho tributario.

La característica, además de su competencia académica, es que buena parte de ellos han hecho públicas sus críticas sistemáticas al gobierno de Petro y abiertos contradictores de su política económica, con lo cual la neutralidad no parecería estar garantizada.

Los expertos convocados por el magistrado son: Juan Carlos Echeverry (exministro de Santos) duro crítico con su pluma; Lisandro Junco (exdirector de la DIAN con Iván Duque y forma parte del equipo económico de la candidata Vicky Dávila; Santiago Pardo del círculo inmediato de German Vargas Lleras, formó parte de los expertos que formularon la reforma tributaria de Carrasquilla que disparó el estallido social y reconocido asesor tributario del sector privado. Los otros expertos también muy críticos de las decisiones del gobierno.

José Manuel Restrepo exministro de Iván Duque y junto a Juan Camilo Restrepo exministro de Pastrana y Santos, reconocidos antipetristas que realizan vigilancia pública permanente; José Antonio Ocampo y Jorge Iván González formaron parte del primer gabinete de Petro y salieron muy distanciados y críticos con el gobierno; Hugo Palacios Mejia conservador ex director del Banco de la República con Belisario Betancur y junto a ellos los abogados Roberto Insignarez Gómez y Mauricio Plazas Vega, con menos protagonismo y sin ejercicio público.

Los más críticos que mantienen sus voces con volumen alto

Juan Carlos Echeverry ha sido especialmente crítico de la reforma al Sistema General de Participaciones, de la reforma pensional por la ausencia de soporte financiero. Desde su salida de la Dirección Nacional de planeación Jorge Iván González ha sido un duro crítico del gobierno en entrevistas, columnas de opinión y foros.

Igual sucede con José Antonio Ocampo, el primer Ministro de hacienda de Petro, una voz autorizada con una columna dominical en El Tiempo y muy activo en su cuenta X. Su último desencuentro fue el alza del salario mínimo.

Por su parte el magistrado sustanciador de la Emergencia económica, Carlos Camargo, más que un jurista es un político conservador con una larga trayectoria partidista y su llegada a la Corte fue muy cuestionado por los medios por la campaña que habría hecho con prebendas burocráticas desde el cargo que ocupaba en la Defensoría del pueblo para asegurar su elección. Así fue denunciado entre otras publicaciones Lasillavacía , documentando su comportamiento frente a 7 de los 22 magistrados de la Corte Suprema de justicia que definían su elección.

Fueron muchos los obstáculos que debió zanjar para lograr el cargo tal como lo cuenta esta nota.

La selección del grupo de expertos no es un asunto menor y sus conceptos pueden resultar determinantes para la ponencia del magistrado cordobés que claro, tendrá que lograr el apoyo de sus compañeros de sala.

