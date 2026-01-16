- Por qué Colombia sigue atrasada en tecnología y permanece en el último lugar en velocidad red 5G en America Latina

El ranking de Ookla expone el atraso del país que solo entrega el 1.6% de esta tecnología. El listado lo lidera Puerto Rico con el 88% y Uruguay con el 50%

Ookla, la empresa internacional especializada en medición y análisis de conectividad, creadora de la plataforma Speedtest, reveló el fuerte atraso tecnológico de Colombia en materia de 5G. En su informe, que recopiló datos entre julio y septiembre de 2025, la compañía mostró que el país ocupa el último lugar en el ranking de uso de 5G en América Latina.

Colombia apenas alcanza un 1,6 % de disponibilidad de esta tecnología, ubicándose por debajo de países como Argentina (3 %), Venezuela (6 %) y Surinam (10 %), una cifra que evidencia el rezago del país frente a la región.

Adicionalmente, Colombia se posicionó en el puesto 85 entre 103 países en el ranking global de velocidad móvil. Un dato que llama la atención es que la empresa que lidera el crecimiento del 5G en el país es Claro, compañía perteneciente al magnate mexicano Carlos Slim y presidida en Colombia por Rodrigo de Gusmão Ribeiro.

El administrador de empresas, egresado de la Universidad Católica de Campinas, asumió la presidencia de Claro Colombia en 2023, aunque llegó a la compañía en 2019, donde ocupó distintos cargos estratégicos, entre ellos el de director ejecutivo.

Rodrigo de Gusmão Ribeiro, presidente de Claro Colombia.

Durante 2025, Claro se consolidó como la empresa número uno del sector de telefonía móvil en Colombia, concentrando el 68,4 % del tráfico nacional y con presencia en más de 50 ciudades. Actualmente, la compañía concentra la mayor parte del tráfico 5G en el país y mantiene su expansión en distintas regiones.

Sin embargo, el ranking de Ookla deja en evidencia que, pese a su liderazgo, la empresa de Carlos Slim aún tiene un largo camino por recorrer en cuanto a la disponibilidad real de la red 5G que se ofrece en Colombia.

|Le puede interesar Dos colombianos que le apostaron a Yeison Jiménez con disqueras de peso seguirán haciendo millones con sus canciones

Eso sí, es innegable que Claro ha realizado una inversión millonariacon el objetivo de ampliar su cobertura 5G y fortalecer su red de fibra óptica, especialmente en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.

Movistar, el rival de Claro en el 5G en Colombia

A pesar del dominio de Claro, Movistar se ha consolidado como uno de sus principales competidores en el despliegue de la red 5G en Colombia. Durante el primer semestre de 2025, un informe de Ookla reveló que la compañía —perteneciente en su mayoría a Millicom— obtuvo el Speed Score más alto del país.

Este resultado se traduce en una mejor experiencia de navegación 5G frente a su principal competidor. Movistar también tiene presencia en más de 50 ciudades y cuenta con 406 sitios activos, gracias a su alianza estratégica con Tigo.

Incluso, durante el primer semestre del año pasado, la compañía registró una participación cercana al 70 % en la venta de dispositivos compatibles con la red 5G, consolidándose como un actor clave en la expansión de esta tecnología en Colombia.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.