Una mujer llega por primera vez a la dirección de Fedesarrollo con peso académico y sin la huella de gobierno alguno

Marcela Meléndez dejó un alto cargo en el Banco Mundial para dirigir el influyente centro donde estuvo siete años Luis F Mejía un alto funcionario de Santos y Duque

Con la llegada de Marcela Méndez no solo corona por primera vez una mujer en la dirección del influyente centro de investigación Fedesarrollo sino que se regresa a los directores de origen académico sin provenir del sector publico como ocurrió con Luis Fernando Mejia quien venía de ser director de Planeación Nacional con Juan Manuel Santos y como cabeza del Fondo Nacional de garantías –Fogafin- en el despegue del gobierno Duque.

Mejía reemplazó en Fedesarrollo al actual gerente del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, quien renuncio a Fedesarrollo para para ser miembro principal del Directorio Principal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

El aterrizaje de Mejía en la dirección del centro de investigación no fue fácil y resultó de un pulso entre empresarios y académicos con asiento en el Consejo Directivo en el que finalmente se impuso el grupo del sector privado liderado por Carlos Antonio Espinosa, Presidente del Grupo Espinosa, quienes respaldaron el nombre de Mejía.

Esta vez la selección de una figura con peso académico como Marcela Meléndez fue más fluida. El Consejo directivo conformado por un poderoso control directivo de ejecutivos del sector privado y exfuncionarios de gobierno de alto vuelo. Un grupo de 22 integrantes.

Claramente los integrantes del consejo buscaban tomar distancia de exfuncionarios públicos. Por ahí han pasado los exministros Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo, Jonathan Malagón aunque no él pasó por el cargo de director si trabajó en el lugar. Malagón como otros de Fedesarrollo alcanzaron cargos de peso en el gobierno, en su fue la dirección del Ministerio de Vivienda durante el gobierno Duque.

Marcela Meléndez ya había estado como subdirectora en la institución como investigadora Senior entre 2007 y 2009. Concluyó sus estudios de economía en la Universidad de los Andes y continúo con una Maestría de la Yale School of Management y un Ph.D. en Economía de la Universidad de Yale y dejó su cargo de economista y asesora senior del Banco Mundial para asumir las riendas de Fedesarrollo

