Los 10 programas del SENA que mejor sueldo reciben

El Servicio Nacional de Aprendizaje es la opción perfecta si no se puede ingresar a estudiar una carrera profesional. Algunas de sus programas son muy apetecidos

En Colombia son más los jóvenes que no pueden ingresar a la educación superior, que aquellos que sí lo logran. Pagar una carrera universitaria se ha convertido en un privilegio en el país, y por eso muchos estudiantes no logran continuar con sus estudios. Sin embargo, allí es donde aparece el Servicio Nacional de Aprendizaje como una gran alternativa, no solo por los programas técnicos y tecnólogos que ofrece, sino porque, en muchos casos, estas carreras son igual de apetecidas a los programas profesionales en el mundo laboral. Entre los cursos que se ofrecen en la entidad hay una gran variedad, pero las carreras mejor pagadas del SENA se inclinan por el área de la tecnología, la mecánica y las comunicaciones.

Las carreras mejor pagadas del SENA

Hace algunos meses, el Servicio Nacional de Aprendizaje confirmó cuáles de sus programas son los que mejor remuneración económica reciben a la hora de ejercerse, además de dar una idea del mercado laboral de cada uno de ellos. Hay que aclarar que estas carreras, al ser técnicas y tecnólogas, no alcanzan las cifras que gana un profesional, pero muchas de ellas se acercan. Estos son los salario promedio:

Desarrollo de Software: $1'500.000 Seguridad Digital: $1'300.000 Mecánica Automotriz: $1'300.000 Marketing Digital: $1'500.000 Gestión de talento humano: $1'400.000 Producción Multimedia: $1'200.000 Comercialización de productos masivos: $1'200.000 Análisis de Sistemas IT: $1'300.000 Energías renovables: $1'400.000 Mantenimiento electrónico: $1'300.000

Ahora bien, estos montos pueden cambiar por distintas variables, como el tipo de empresa a la que se ingrese o el nivel de experiencia que se tenga, por eso son salario promedio. Aun así, recién graduados del SENA, los técnicos o tecnólogos podrían empezar ganando más del salario mínimo.