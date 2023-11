Sbarro, la famosa pizza gringa que con la que Terpel llena las tiendas que tiene en sus gasolineras

Con una propuesta neoyorquina Terpel le montaría la competencia a Texaco y a las pizzerías de sus bombas Little Caesars

El mercado de las pizzas en Colombia es muy competido, pero quienes están liderando por el momento son Domino's y Papa John's. Aunque la modalidad de estos restaurantes son para ir a comer allí y pasar un rato agradable en familia, existe otro que pretende entregar la pizza en muy poco tiempo y que sea más para llevar. Así como la marca que ha tenido éxito desde su llegada, Little Caesars, mayormente ubicadas en las bombas de gasolina Texaco, pero parece que van a recibir un fuerte competidor traído por la marca Terpel.

La industria de las pizzerías vende anualmente cerca de US$ 150 millones en Colombia. Domino’s Pizza, ocupa una participación de mercado superior al 43,6%, y Papa John’s, sin hacer mucha mella en su competidor tiene un 16,7%, mientras que el resto del mercado se reparte entre otras marcas pequeñas. La venta de este producto se incrementó más del 97% en 2021 frente a 2016.

Al ver este panorama tan positivo, la empresa Terpel trajo al país la marca de pizza Sbarro con el fin de complementar inicialmente su oferta dentro de sus tiendas de conveniencia Altoque. Recordemos que no es la primera vez que Sbarro entra al mercado colombiano, pues llegó al país en 2013 y permaneció hasta 2016. Sin embargo, según la vicepresidente de conveniencia de Terpel, la primera vez de la marca etuvo aquí no fue exitoso porque el formato no fue el más adecuado.

Pero los casi 70 años de historia que respaldan a la compañía basada en Ohio, sus más de 1.000 franquicias y 300 tiendas a nivel mundial convencieron a Terpel de reactivar la pizzería en el territorio. Sbarro, es una marca de pizzas exitosa en Nueva York, Estados Unidos, que está presente en más de 26 países.

La marca nació en 1956 a cargo de Carmela y Gennaro Sbarro, quienes abrieron las puertas de una salumería italiana en Brooklyn. Allí comenzaron a vender porciones de pizza a los trabajadores de turno que buscaban comida rápida y fueron todo un éxito.

A nivel nacional, ya se han vendido cerca de 25.000 porciones de pizza al mes en sus 11 puntos dentro de sus sedes en Barranquilla, Bogotá y Cartagena. A sido muy bien recibida y hay personas que incluso la reconocen del pasado. Los ingredientes prometen ser bastante frescos y las pizzas deliciosas, por eso son un hit alrededor del mundo.

El éxito ha sido tal que según Alejandra Londoño, head de la marca Sbarro y vicepresidenta de servicios de conveniencia de Terpel, lo mínimo que han hecho es duplicar las ventas, y en las tiendas de carretera han tenido un crecimiento de 30% a 40%. Su idea inicial era abrir solo tres y ya llevan 11. Planean cerrar el año con 16 puntos y el próximo año están proyectados a llegar a las 40 pizzerías y convertirse en una marca importante en ese segmento.

Terpel tiene la franquicia de Sbarro en Colombia y aunque inicialmente, es un formato veloz y dentro de las tiendas de conveniencia de las bombas, pueden explotar la marca en todo el territorio nacional por lo que podrían estar saliendo de las estaciones con la marca.

Respecto a la comida, en sus sabores originales, Sbarro ofrece Pepperoni, Champiñones, Hawaiana, Queso, Carnes y Suprema. También puede comer los famosos Stromboli, que vienen de Pepperoni, Espinaca y queso y Jamón y queso. La estrella de la casa es la pizza rellena de la que muchos creadores de contenido han hablado y que la marca presume en sus historias destacadas.

