Ésta es la otra producción de Caracol que llegará a su fin junto a La vuelta al mundo en 80 risas

.Publicidad.

El nuevo año ha llegado cargado de muchas cosas positivas y estrenos únicos. El canal Caracol Televisión se está preparando para iniciar este 2024 con toda. Y es que, hoy por hoy, al aire se encuentran La vuelta al mundo en 80 risas y Pasión de gavilanes 2. Estas dos producciones han sido las encargadas de llevar la batuta del rating del canal durante un tiempo. Sin embargo, todo esto está por acabar porque el canal ya tiene listos en la puerta del horno los que serían sus reemplazos. Y es que, si bien era confirmado que La vuelta no seguiría al aire, la novela de los Reyes estaba en duda. Pero ahora, esto es más que una realidad.

Pasión de gavilanes, la otra producción de Caracol que se despedirá de los televidentes

Hace un tiempo que el canal aterrizó la segunda temporada de la popular novela Pasión de gavilanes. Por supuesto que se esperaba que la novela tuviera una gran acogida pues es una novela que no pasa de moda. Se creía que iba a ser un hit completo y que lograría los mismos números de su primera temporada. Sin embargo, la segunda parte de esta historia no logró el mismo recibimiento. Es probable que esto ocurriera debido a que ya se había estrenado la segunda temporada tiempo atrás en Netflix. Lo cierto es que, a la producción de Caracol, no se le dieron muy bien las cosas.

..Publicidad..

|Le puede interesar El día que Vicky Hernández tuvo que dejar Colombia por una amenaza de muerte

...Publicidad...

Claro que tuvo sus televidentes que se conectaron y no es que se blanqueara en rating. Sin embargo, de una novela como estas, se espera un mejor número. Lo cierto es que, a partir de la próxima semana, esta producción saldrá del aire junto con La vuelta al mundo en 80 risas. Y es que, Caracol Televisión alista dos bombas para que su rating se vaya para los cielos con este inicio de año. Recordemos que no solo lanzarán una nueva producción que es Arelys Henao en su segunda temporada. Además, harán el lanzamiento del popular rating de La Voz Kids.

....Publicidad....

Seguramente a este par le vaya mucho mejor que a los programas que reemplaza. Y es que, a pesar de que la producción de Caracol era muy buena, no superó las expectativas que habían con su llegada.

Vea también: