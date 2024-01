Las dos novelas biográficas que iniciarán el 2024 compitiendo por el rating ¿Ganará Caracol o RCN?

.Publicidad.

Con el paso de los años, los canales Caracol y RCN, han encontrado la forma de cambiar sus formatos televisivos. Varias de sus novelas han cambiado bastante y últimamente las historias que más han sobresalido, son las biográficas. Un claro ejemplo de esto, fue el año 2023, donde varias producciones lograron un gran éxito. Esto se pudo ver reflejado con Leandro Díaz, novela que tuvo una gran acogida y que tuvo números impresionantes. Pero ahora, para iniciar el 2024, se viene una pelea entre ambos canales con dos historias que han sido un éxito total. Por un lado Caracol Televisión con Arelys Henao y por otro lado el canal RCN con la novela de Rigo.

La novela de Rigo del canal RCN contra Arelys Henao de Caracol Televisión

Hace un buen tiempo que en el canal RCN se estrenó la novela de Rigo y la producción ha sido todo un éxito. Si bien muchas veces parece no tener los mejores números, se ha mantenido para darle la pelea a su rival. Además de esto, también ha logrado posicionarse muy bien en plataformas de streaming como Prime Video. Esto ha hecho que la producción resalte no solo en el país, sino también fuera de él. Eso sí, tuvo un pequeño parón durante diciembre, el canal decidió repetir la historia para regresar en enero. Sin embargo, todo estaría muy bien organizado para no dejar que su rival le de un sorpresivo totazo.

..Publicidad..

|Le puede interesar Así puede ver los graciosos detrás de cámara de la novela de Rigo; más de un actor queda mal

...Publicidad...

Y es que estamos contados días de que Caracol Televisión estrene una de sus grandes bionovelas. Se trata de la historia de la popular cantante Arelys Henao. Durante su primera temporada, esta producción del canal tuvo grandes números y fue un rotundo éxito. Ahora, está lista para regresar con una segunda temporada que trae varios cambios. Habrá nuevos actores y la historia contará la otra parte de la vida de la artista. Si bien ambas novelas estarán en horarios diferentes, la pelea es clara. Habrá que esperar unos días para ver esta nueva competencia y ver cual de los dos canales se lleva la delantera.

....Publicidad....

Por un lado el canal RCN con Rigo, la exitosa historia del ciclista y por otro lado Arelys Henao, de Caracol Televisión. Un nuevo enfrentamiento de pesos pesados.

Vea también: