Ella es la 'nueva conquista' de James Rodríguez que lo echó al agua por sus coqueteos

Ya han pasado algunos días desde que varios portales sacaron la chiva sobre la que sería la nueva novia de James Rodríguez. Lo hicieron debido a las declaraciones de la cantante argentina, La Joaqui, quien contó detalles sobre el hombre que actualmente es dueño de su corazón y que es jugador de fútbol. La artista no dio nombres ni mucho menos, pero sus seguidores se dieron a la tarea de descubrir quién es y el futbolista colombiano se robó las miradas.

Todo ocurrió en el programa 'PH, podemos hablar', de la televisión argentina. Allí, La Joaqui confesó que todo inició gracias a las redes sociales, pues el jugador le dijo que quería conocerla. "Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’" aseguró la artista, quien también reveló que la respuesta del jugador fue de lo más romántica "Yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente", fue lo que le dijo el futbolista.

Igualmente, confesó que ya han salido en varias ocasiones, y que la primera vez que se encontraron en persona resultó siendo la mejor cita de su vida. La cantante aseguró que su enamorado es la persona más sencilla, copada y jodona que ha conocido, aunque la mayoría lo vean como una persona extravagante y seria.

¿Por qué los rumores apuntan a que La Joaqui es la nueva novia de James Rodríguez?

Aunque la cantante argentina no dio detalles de quién es el futbolista que le roba los suspiros, sus seguidores se dieron a la tarea de descubrir quienes han sido los jugadores que podrían haber tenido contacto con ella, apareciendo James Rodríguez como uno de sus seguidores de Instagram. Además, en medio del programa la artista reveló que su pareja no vive en Argentina, pero sí cerca, algo que también cuadra, pues James vive en Brasil.

Así se ve la 'nueva novia' de James Rodríguez: