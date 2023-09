El poderoso italiano que es el representante de Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán

.Publicidad.

Giuseppe Acquadro no es de esos agentes que se la pasa al frente de las cámaras hablando de sus clientes, más bien es un hombre que trabaja callado, da resultados y tiene a sus representados en los mejores equipos del mundo. Es que en los últimos años muchos lo han comparado con Jorge Mendes, el manager de los mejores futbolistas del mundo; pero él, alejado de los estadios, representa a los duros ciclistas que dejan las piernas en las carreteras de Europa. Por el lado colombiano sorprenden los nombres de quienes maneja, pues es el representante de Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y más pedalistas criollos que año tras año brillan en las carreteras europeas.

Giuseppe Acquadro es un empresario italiano que se ha alzado como el mejor representante del ciclismo mundial en los últimos años.

Su historia detrás de los caballitos de acero no es tan conocida, como se dijo, prefiere trabajar en las sombras. Pero fue el encargado, por ejemplo, de llevar a Nairo Quintana al poderoso Movistar o de que el Ineos fichara a Egan Bernal en el año 2018. Su ojo para las promesas del ciclismo es fino, milimétrico, y entre sus clientes no solo se encuentran los famosos escarabajos colombianos, sino campeones europeos como los hermanos Ion y Gorka Izaguirre. Aún así, su amor por el talento latinoamericano no se puede negar. También maneja a Richard Carapaz, a Sergio Henao o a Daniel Felipe Martínez.

Acquadro y los colombianos que puso en la élite del ciclismo

Su primera experiencia con el ciclismo colombiano no es precisa, pero sí se puede decir que los primeros escarabajos de pura sepa que creyeron en su convicción fueron Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Cuando iniciaba la década del 2010, su relación con el Movistar Team terminó por llevar al hijo de Cómbita a la mejor escuadra por ese entonces. Allá, Nairo logró hacerse un espacio como líder y solo le bastaron dos años para ponerse el maillot rosado como el mejor del Giro de Italia, y cuatro años para ser campeón de la Vuelta a España.

🇨🇴 Nairo QUINTANA



🇮🇹 GIRO: 🥇🥈

🇪🇸 VUELTA: 🥇

🇫🇷 TOUR: 🥈🥈🥉



🇮🇹 TIRRENO: 🥇🥇🥈

🇪🇸 VOLTA: 🥇🥈

🇪🇸 ITZULIA: 🥇🥉

🇨🇭 ROMANDÍA: 🥇

🇫🇷 PARIS-NIZA: 🥈

🇨🇭 SUIZA: 🥉



🏁 8 etapas en GV

🏔️ 7 de alta montaña

🔴 GC montaña TOUR



⚠️ Posiblemente, el mejor latinoamericano de la historia pic.twitter.com/7mYdOsjDz6 — 🔍 Clasificaciones Históricas (@ClasiHistorica) September 19, 2022

Por el lado de Rigoberto Urán, en el año 2011 lo puso en el Sky, el equipo que se disputaba las tres grandes vueltas junto con el Movistar, y allí, como gregario, alcanzó un podio del Giro de Italia y se puso la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Lóndres. Acquadro logró poner al toro de Urrao en un equipo que potenció su talento en un 100% y que lo puso en la escena internacional casi de un día para otro.

La foto más esperada: Rigoberto Urán en el podio del Giro de Italia 2013 #GraciasRigoberto pic.twitter.com/K4am9kP49U — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 26, 2013

La etapa de Giuseppe Acquadro como representante de Egan Bernal

El gran fichaje de Giuseppe Acquadro en Colombia fue Egan Bernal, quien actualmente está en el Ineos. Su gestión fue la que llevó al zipaquereño a las filas del equipo británico, cuando dejó de ser el Sky, y allí, dejando atrás a Geraint Thomas, fue el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia en el año 2019, y el segundo colombiano en hacerse con dos de la tres grandes vueltas, al ponerse el maillot rosado del Giro de Italia en el año 2021. La vida no le ha sonreído mucho desde ese momento, debido a las lesiones y a los accidentes, pero gracias a Aqcuadro el colombiano sigue en la élite, en el mismo equipo donde supo saborear las mieles de la victoria.

Hoy cumple 25 años el joven maravilla.



¡Felicidades Egan 🇨🇴!



🏆 Giro de Italia 2021

🏆 Tour de Francia 2019

🏆 Paris Nice 2019

🏁 2 etapas Giro Italia

🏆 Tour de Suiza 2019

🏆 Tour de California 2018

🏆 Colombia Oro y Paz 2018 pic.twitter.com/UBazZuWyoU — Diego Vos (@diegovos_) January 13, 2022

Cuando nuestros pedalistas ganan etapas y saben dejar el sudor en las carreteras, sin duda, el merito es de ellos en un 99,9%. El otro 0,1% es de Aqcuadro, quien con su conocimiento y su persuasión sabe venderlos a los mejores equipos del mundo. Solo hay que mirar a Rigo, quien sigue en un equipo competitivo como el EF Education-EasyPost, o a Egan, que está recuperando su nivel en el Ineos. Si Nairo no hubiese tenido el problema del Tramadol, aun seguiría en el Arkea-Samsic, equipo al que llegó gracias a Acquadro, y la lista sigue, pues el italiano sabe del talento colombiano y muchos de sus representados tiene el amarillo, azul y rojo tatuado en la piel.