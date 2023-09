Carla Giraldo, una provocadora que unos aman y otros odian

.Publicidad.

Una mujer que ha sido bastante controversial en la farándula colombiana y ha despertado amores y odios prácticamente desde que era una niña. Carla Giraldo, quien a sus 11 años, fue un ídolo de la televisión con su papel en ‘Me llaman Lolita’. Su vida estaba destinada a ser del espectáculo. Su mamá, Charo Quintero, es una experimentada maquilladora y experta en efectos especiales, que desde muy temprana edad, le mostró a su hija lo que era el mundo de la actuación. Vocación que mantiene vigente a día de hoy.

Nació en Medellín y nunca conoció a sus papás biológicos, fue adoptada por una pareja que son su familia. Su mamá Charo y su papá que era un disciplinado comerciante de textiles de Medellín. Pero desde chiquita, Carla mostró que no era una persona común y corriente y que tomaba sus propias decisiones. A los 14 años decidió irse a vivir sola porque no le gustaba su entorno en el hogar y quería poder hacer sus propias cosas, sin que se lo prohibieran.

Pero no era una rebelde sin causa, de hecho, se la pasaba con sus tres tías monjas. Su sueño era entrar a un convento. Aunque eso nunca ocurrió, eso sí, la esencia que la caracterizaba la hizo irresistible, sumándole su participación en televisión, no podía salir a la calle sin que un tumulto no buscará pedirle autógrafos o saludarla. Sus papás se alertaron y la cuidaron de tal forma que ella tomó la decisión de vivir sola.

Aunque salió bien librada, los medios la juzgaron sobremanera, pero ella seguía con su vida, incluso, ayudó a crear la Fundación La Luz en donde más de un famoso se rehabilitó. Sin embargo, las polémicas no se hicieron esperar. Una vez robó el carro de la fundación. Se estrelló en plena autopista Norte. Pérdida total, justo en ese momento empezaron los chismes sobre abortos, borracheras, abusos con las drogas y su abierta relación con una mujer, circunstancias que fueron la comidilla de toda Colombia en aquella epoca.

Pero nada de eso la detuvo, su éxito fue tal que actuaba a la vez en tres novelas y presentaba dos programas de televisión y para relajarse se iba a Tao, el bar de sus amigas Fanny Lu y Carolina Sabino. Allí conoció a su gran amor, Mauricio Fonnegra, tenía novia pero fue amor a primera vista. Ella se fue a trabajar a Venezuela y a los dos meses se dio cuenta que estaba embarazada. Se tuvo que devolver. Mauricio dejó su pasado a un lado y se fue a vivir con Carla. Ahora siguen juntos y tienen dos hijos, Adrián y Damian.

Pero los reproches y controversias a su persona no desaparecieron, en el año 2022 fue la ganadora del reality del canal RCN ‘MasterChef Celebrity’, programa donde se ganó muchos detractores por su espíritu competitivo, no miraba si eran amigos o no, simplemente quería sacar a todos y al final lo logró. Pero su temperamento no fue bien recibido por el público.

Hoy a sus 37 años, sigue muy vigente y con proyectos en marcha, tiene un café de nombre ‘El industrial’ con tres sedes entre Bogotá Chía, calle 81 # 11-31, Kilómetro 7, Vía Cajicá - Chía y en el CC San Roque. Es un lugar bastante ‘chic’ y ofrecen platos salados, postres, pastelería y una gran variedad de opciones. También tiene una serie propia de nombre ‘Tu historia mi cocina’ donde graba videos con diferentes personalidades de la farándula colombiana, haciendo recetas de comida y hablando de sus vidas.

La historia de esta icónica actriz, demuestra que se puede ser rebelde con causa y que no siempre ponerte a ti como prioridad va a ser bien recibido por los demás. A pesar de todo eso, se debe seguir adelante y seguir luchando por tus sueños, así como Carla lo hizo, dejando atrás los comentarios sobre ella y su vida.

