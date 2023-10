El horrendo exterminio en curso en Palestina

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Si atendemos a las razones de Israel, su propósito no es otro que el de acabar para siempre con el grupo Hamás, al cual, con razones válidas, hay que decirlo, considera criminal y terrorista. Para ello, justificándolo en razones de seguridad propia como estado y pueblo, recurre a buscarlo y eliminarlo donde quiera que se encuentre, sin importar quién o por qué se atraviese en su propósito. Su argumento principal es la legítima defensa.

Así que, si Hamás se refugia tras la población de palestinos en Gaza, lo siente mucho si estos no se retiran de ahí, tal y como lo ordenó desde un comienzo. Si no se van, pagarán las consecuencias, y serán los únicos responsables de lo que les suceda. Para obligar a desocupar la ciudad, deja sin agua, luz, alimentos y combustible a un millón de seres humanos a los que además se los bombardea de manera implacable con misiles.

El resultado inmediato son los miles de muertes de niños, mujeres y hombres cuyo único pecado es no tener adónde ir, ni cómo alimentarse adonde vayan. Se trata de familias de abuelos, padres, hijos y nietos que mal o bien, así sea hacinados, viven en sus casas y de su trabajo. Israel informa de uno u otro líder de Hamás caído en su operación, lo que a los ojos de cualquier persona de buena fe resulta por completo desproporcionado.

Matar mil niños inocentes para dar de baja a un jefe enemigo carece de sentido. Como no lo tiene calificarlos de animales humanos. Uno se pregunta qué puede haber en la mente de los dirigentes israelíes para considerar válido y justificable semejante accionar. Múltiples declaraciones de ministros y jefes militares dejan por descontado que obran adrede, con plena consciencia de lo que hacen, sin importarles el horror que ocasionan.

Su respuesta es que tienen que eliminar a Hamás, como sea, y agregan que ningún habitante de Gaza puede considerarse inocente. Es decir, que de algún modo todos apoyan a esa organización, por lo que todos merecen el castigo que están sufriendo. Por el contrario, deberían estar agradecidos por la oportunidad que se les da de salir con vida, desplazándose inmediatamente a otro lugar en el cual no se los va a perseguir.

Según las noticias, muchos de los palestinos que huyeron al sur de Gaza están de regreso. Porque allá también hay operaciones militares de exterminio contra ellos por interponerse entre Hamás y el ejército israelí. Para morir en el sur de Palestina, dicen, prefieren morir de una vez en sus casas. Como quien dice, carecen de alternativa. Están cercados por muros, les es imposible salir al Mediterráneo, las fronteras con Egipto están bloqueadas.

También se conoce, de tiempo atrás, que otros palestinos, que no tienen que ver con Gaza ni Hamás, los de Cisjordania, ocupada militarmente por Israel, son objeto de despojos, humillaciones y violencias que llegan hasta el asesinato. Los niños son detenidos a diario, las mujeres son pateadas por soldados en las calles, los colonos, con el apoyo del ejército, construyen asentamientos ilegales en territorios de donde expulsan a los palestinos.

Aquello de lo que se duele Israel, antisemitismo, holocausto, terrorismo en su contra por parte de grupos yihadistas, es lo mismo que ellos vienen practicando, sin el menor reato moral ni religioso, contra los palestinos

Entonces, la conclusión obligada es otra. Aquello de lo que tanto se duele Israel, el antisemitismo, los progromos y el holocausto, además del terrorismo en su contra por parte de grupos yihadistas, es precisamente lo mismo que ellos vienen practicando, sin el menor reato moral ni religioso, contra los palestinos. No quieren un estado palestino, ni una población palestina. O los expulsan o terminan por exterminarlos a todos.

Condeno el dolor sufrido por el pueblo judío en el pasado, así como las manifestaciones criminales de hoy en su contra. Pero ello no me hace ciego. Su sueño de un estado para ellos solos es un absurdo, porque nace de la imposición violenta, del desplazamiento, el despojo y la muerte de otros millones de seres humanos. Los argumentos de índole religioso, basados en la Biblia, son lo más necio que se puede escuchar.

Si los indígenas americanos se armaran para recuperar las tierras perdidas en la conquista, invocando la injusticia de hace unos siglos, los condenarían como locos. Si eso ocurre con acontecimientos de menos de cinco siglos atrás, qué puede pensarse de lo que Israel reclama pasados veinte siglos. Fueron las grandes potencias anglos las que crearon ese problema un siglo atrás. Ellas deberían resolverlo ahora, sin hipocresía.

La matanza impune de palestinos tiene que parar. Claman por ello millones de personas que marchan en todo el mundo. El apoyo a Israel no se fundamenta en su derecho a defenderse, sino en los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y sus aliados. No dejan operar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni a la Corte Penal Internacional, ni a la ayuda humanitaria. Que no vengan con cuentos, no pueden pervertir la verdad.