Diez funcionarios y tres reuniones en una sola tarde: la veloz agenda de Petro en China

.Publicidad.

El Presidente viajó rumbo China desde México, donde en el sitio arqueológico de Palenque en el Estado de Chiapas participó en la Cumbre Migratoria convocada por su homólogo, Andrés Manuel López Obrador y a la que asistieron los presidentes de Cuba, Honduras, Haití y Venezuela.

Seis presidentes de la región se reunieron para fijar una estrategia común frente a la migración

El FAC 001 hizo escala en Alaska para aterrizar en Beijing a las 7 de la mañana del martes. La agenda oficial está programada para comenzar el miércoles empezando la tarde:

-Publicidad.-

En las reuniones con el alto gobierno chino asistirá la comitiva oficial integrada por el embajador Sergio Cabrera, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva; el de transporte, William Camargo y el de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, además del Secretario Jurídico de Presidencia, el nuevo magistrado Vladimir Fernández y Laura Sarabia, la Directora de Prosperidad Social. En el grupo de trabajo que los acompañan están cinco funcionarios más y el edecán de protocolo del Presidente.

El acto abierto que los colombianos podrán ver de la visita oficial del Presidente serán los 30 minutos de la ceremonia de honores y entrega de la ofrenda laboral a la que podrán asistir los cinco medios de comunicación colombianos invitados que viajan en el avión presidencial y el equipo de comunicaciones en cabeza de la secretaria de prensa María Paula Fonseca y el subdirector de televisión de RTVC Hollman Morris, los fotógrafos oficiales Alexander Marín y Damián González y la periodista Alejandra Maldonado.

Publicidad.

La comitiva estará de regreso el jueves para aterrizar en Bogotá el viernes en la noche. Al llegar a Beijing el Presidente dio declaraciones sobre sus expectativas de este viaje.

Tras su llegada a Beijing, China, el Presidente @PetroGustavo compartió a la opinión pública cuáles serán los objetivos de su visita al país asiático.



1⃣Superar el déficit comercial con China.

2⃣Mejorar el perfil de la deuda con China en términos de tiempos para el pago.… pic.twitter.com/p1O5xNb86j — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 24, 2023

Las expectativas del Presidente no son fácilmente cumplibles por realidades objetivas del país. El desbalance comercial se da por Colombia no haber podido identificar una oferta exportable a China, El mercado chino se ha mostrado abierto sin presentar barreras frente a nuevos productos colombianos, pero a logros como la apertura del mercado de carne a China, una iniciativa trabajada especialmente por Fedegan durante más de seis años con varios gobiernos, le faltan aún unos cuantos pasos para volverse una realidad.

Las posibilidades de lograr ablandar las condiciones de la deuda no se ven muy viables. Esto es lo que explica un experto conocedor de la manera de operar la China: “Veo difícil el endeuda no ser Colombia parte de la Franja y la Ruta de la Seda –Petro no quiso participar en la cumbre a la que fue invitado como observador- porque la política china no es usar ese capital para hacer especulación buscando rentabilidades financieras sino para financiar proyectos de infraestructura productiva en el exterior”.

Y frente a la posibilidad de la construcción de la Red Férrea, otros de los réditos que el Presidente busca obtener de la visita, el experto explico: “ Indudablemente China es el país que sabe cómo hacerlo, pero hay una restricción legal en Colombia y es que toda infraestructura debe licitarse, entonces lo máximo que podemos esperar es que los chinos vengan y compitan (como hicieron con metro de Bogotá y varias megaproyectos).

Si lo hacen seguramente ganarán porque son insuperables, pero no puede ser un compromiso de esta visita porque la ley colombiana exige que la infraestructura se licite siempre” (…) Si no somos parte de la Franja y la Ruta de la seda (BRI) no veo como podría articularse el corredor férreo entre el Pacífico y el Atlántico que anhela el Presidente , que además no se puede hacer por un acuerdo director entre gobiernos por lo que mencione anteriormente, dado que en Colombia la infraestructura se tiene que licitar.

El Presidente Gustavo Petro en China

Frente a la pregunta de por qué el gobierno Petro no tiene interés en entrar al BRI, como lo expresó incluso en una reunión en Bogotá, previa al viaje, la vicecanciller, la respuesta es la siguiente:

El Ministerio de comercio –el ministro Germán Umaña estaba en la comitiva y al final no viajó- ha dicho que hay varios aspectos que deben definirse antes de adherir, incluyendo el desarrollo del BRI en otros países como Perú con el puerto de Chancay. Esa es una condición improcedente entre otras porque ese puerto entrará en operación en 2024. Por otro lado, no me cabe duda de que hay sectores en Colombia que replican la propaganda norteamericana de que la mayor integración con China no nos conviene, sin tener bases fácticas y solo buscar detener la integración, cosa que solo nos perjudicaría a nosotros ya que los demás países del pacífico suramericano están aprovechando las ventajas del BRI”.

El tema del metro subterráneas, otra de las obsesiones presidenciales y que era el primer punto de la agenda del viaje programado para septiembre del año pasado, recién posesionado, y que se reprogramó, podrá tocarlo en los 35 minutos con el Presidente Xi Jinping, pero sin esperar resultados en cuanto no se trata de un tema de Estado, como les han insistido a los asesores presidenciales encargados de preparar la agenda que llevan haciéndolo dos meses como informó el embajador Sergio Cabrera. Así las cosas, la visita flash del Presidente Petro a la China no pareciera que fuera a dar frutos concretos.