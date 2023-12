El hijo de Bob Marley se le metió al negocio de la marihuana en el Cauca

.Publicidad.

El año pasado, el hijo de Bob Marley, creó su empresa KX Family Care, enfocada al cuidado personal con base de productos a base de plantas o de CBD y pensada para el uso de toda la familia. Ahora, anunció una alianza con la empresa One World Products, que es propiedad del exbasquetbolista Isiah Thomas y tiene instalaciones en Bogotá y plantaciones en Popayán.

Con esta nueva alianza que traerá su empresa al país, Stephen Marley espera cambiar la forma en la que los colombianos ven el consumo de productos derivados de la marihuana ya que su padre siempre fue un gran defensor del libre consumo de la planta.

..Publicidad..

Para One World Products, que tiene plantaciones en el Cauca desde 2018, la sociedad con el hijo de Bob Marley abre la posibilidad de aprovechar sus instalaciones de última generación en la Zona Franca del Cauca, para también producir productos de Kx Family Care. A partir de ahora serán los distribuidores exclusivos de la marca en la región.

...Publicidad...

El CBD es un extracto de marihuana, que no contiene el THC (tetrahidrocanabinol) que es el que produce alteraciones en el organismo cuando esta es consumida. Su línea de productos incluye aceite para cabello, productos para la barba y un bálsamo analgésico entre otros.

....Publicidad....

El aceite de CBD, suele ser la presentación más común en la que se comercializa este compuesto.

¿Quién es Stephen Marley?

Es uno de los hijos cantantes más exitosos del ícono referente de la música reggae y ha ganado tres premios Grammy por sus discos Revelation Pt. 1 y Mind control, así como otros dos por participar en la producción de dos discos editados por sus hermanos Damian y Ziggy.

La carrera de Stephen comenzó cantando con su padre Bob Marley en el concierto One Love Peace de 1978, que se celebró en Kingston, capital de Jamaica. En los años siguientes, tanto él como su hermano mayor Ziggy, cantaron otros eventos como el Reggae Sunsplash de 1979 y en la independencia de Zimbabwe, que se celebró el mismo año.

A lo largo de su carrera trabajó con artistas como Steven Tyler, de la famosa banda de rock Aerosmith o Lauren Hill, de la agrupación de soul y hip hop The Fugees. Con ella produjo la nueva versión de una canción llamada “Turn the lights down low”, que se convirtió en un éxito internacional.

También grabó con su único hijo Jo Mersa Marley, que muchos creían la próxima gran promesa artística de la familia, pero que falleció de un paro cardiaco en diciembre de 2022.

También le puede interesar: La pastilla que podría decirle adiós al vicio de la marihuana