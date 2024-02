El hijo de Bob Marley que se le metió al café colombiano

.Publicidad.

A décadas de la muerte de Bob Marley, la familia del cantante se ha convertido en un conglomerado de empresas que facturan más allá de las regalías musicales y de los productos relacionados con la música del artista. Sus hijos hacen negocios con artículos de audio, artículos de higiene personal hechos con marihuana y hasta una marca de café, que se hace con granos de muchos orígenes, pero principalmente etíopes, jamaiquinos y colombianos.

Esta marca llamada Marley Coffee fue fundada por Rohan Anthony, el hijo empresario de Bob Marley. Un café que, aunque algunos fanáticos compran como si se tratara de un simple producto de marketing, ha crecido tanto en quince años que pasó de tener una facturación de US$ 7 millones a una que ahora ronda los 70 millones de dólares.

De acuerdo a la página web de la marca, Rohan inventó este café luego de un viaje a África donde observó detenidamente la labor de los campesinos etíopes que cultivaban los granos y comenzó a pensar que no sólo las canciones necesitan su propio ritmo, sino que las personas también los tienen.

Ahora, cada una de las variedades de los productos de Marley Coffee está inspirada en canciones de Bob Marley: “Wake up and live” (levántate y vive), “Stir it up” (revuélvelo o revuélvela), “Simmer down” (calmarse) o “Positive vibration” (vibración positiva), una de las variedades que se hace en su totalidad con café colombiano.

'Positive vibration', una de las variedades de café de Marley Coffee, es producida con un 100% de granos colombianos.

La empresa también utiliza granos mexicanos, hondureños, peruanos y canadienses, pero con algunos de estos sí tiene que hacer mixturas para poder lograr que su producto sea de alta calidad.

Marley Coffee no sólo se promueve como marca, sino como propósito. El café tiene que ser orgánico y la empresa promueve actividades ligadas al cuidado del planeta como reciclaje, reforestación y sostenibilidad.

Además, parte de las ganancias se donan a la fundación 1Love, que lleva el nombre de una de las canciones más famosas del artista (y de la película que actualmente se proyecta en cines de Colombia y el mundo).

Los comienzos de Marley Coffee y su llegada a Latinoamérica

El primer paso de Rohan Marley fue comprar un terreno de 22 hectáreas en el sector jamaiquino conocido como Blue Mountains (Montañas Azules), para así fundar su empresa Marley Coffee, que inauguró en 2009. Esta zona, es una de las más preciadas en el mundo para hacer este tipo de cultivos, por la calidad de los granos de café de origen que se producen allí.

Rohan primero se enfocó en Estados Unidos y Europa, pero en 2012 un grupo de emprendedores chilenos, liderados por un empresario muy conocido en aquel país llamado Roberto Lasen, decidieron introducir Marley Coffee en su país y en el continente.

La decisión fue fácil, la marca Marley es hipervendible, así que los Lasen sabían que un café con ese nombre tenía que funcionar. El acierto fue absoluto.

Entonces comenzó una profunda relación entre la familia Lasen y los Marley que ha crecido con los años. Tanto así, que ahora Mario Lasen, otro integrante de la familia, no sólo es director ejecutivo de Marley Coffee, sino que es el vicepresidente de House Of Marley, la casa matriz de la compañía.

Mario Lasen, director ejecutivo de Marley Coffee.

Una empresa que no sólo incluye la marca de café, sino también toda la línea de productos de audio también llamada House Of Marley, que vende sus artículos como dispositivos “respetuosos con el medio ambiente” y tiene presencia en aproximadamente 50 países. En Colombia, han sido comercializados por la cadena Alkosto.

La expansión de Marley Coffee en Latinoamérica comenzó en Chile, Argentina, Paraguay y Ecuador, pero en años recientes también llegaron a Perú y México. En Colombia, cuentan con algunos distribuidores locales que comercializan sus variedades de café.

Pero actualmente la empresa no sólo comercializa café, sino que en años recientes han comenzado a producir té y próximamente estarán lanzando el chocolate Marley.

Para el año 2023, la empresa facturó poco menos de 70 millones de dólares, que esperan convertir en 75 millones de dólares para el año 2025.

Otros negocios más allá de la música de Bob Marley

Mientras Rohan Marley es el hijo empresario de la familia, muchos de los hijos de Bob Marley se han dedicado a la música como su padre: Julian, Cedella, David (Ziggy), Stephen, Ky-Mani y Damian. Los últimos cuatro, están entre las figuras musicales más reconocidas de la música reggae y han recibido múltiples nominaciones (y galardones) de premios como los Grammy o los Billboard.

Sus nietos no se quedan atrás, Joseph Mersa Marley (Jo Mersa), hijo de Stephen, estaba construyendo una carrera que podría haberlo convertido en un referente del reggae mundial, pero falleció en 2022.

Mientras tanto, Skip Marley (hijo de Cedella) y Joshua (hijo de Rohan Marley con la famosa cantante Lauren Hill), parecen ser las próximas estrellas de la familia. Ambos tienen canciones que superan los 50 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Actualmente Cedella Marley (la hija, no la madre de Bob Marley que ya falleció y tenía el mismo nombre) es la directora de Tuff Gong International, el sello discográfico y estudio de grabación que fue fundado por Bob Marley y su banda The Wailers en 1965, que también funciona como una de las marcas de ropa más famosas de Jamaica.

Cedella también es dueña de su propia línea de indumentaria femenina llamada Catch A Fire y a fines de los años ochenta fue actriz de Hollywood, incluso actuó en una película con Denzel Washington.

Tuff Gong International también administra el museo de Bob Marley, que comercializa discos, indumentaria del artista y hasta rompecabezas con precios que superan los 50 dólares.

Rita Marley, la viuda de Bob Marley, también ha ayudado a su hija Cedella con la compañía, pero actualmente está radicada en Ghana donde ha intentado promover los valores de su marido y la música africana.

Ky-Mani Marley tiene su propio estudio de producción con el que trabaja con artistas del género jamaiquino conocido como dancehall. Ha producido a diversos artistas como los cantantes Vybz Kartel y Stefflon Don.

Stephen Marley ha ganado ocho premios Grammy, pero en los últimos años se convirtió en un empresario que trabaja con productos derivados de cannabis y que él busca posicionar como artículos benéficos para el cuidado corporal, como aceites para cabello o pomadas para la barba, a través de su marca KX Family Care.

Una de sus principales plantas de producción se encuentra muy cerca de Popayán, en el Cauca colombiano y –por medio de una alianza con un famoso basquetbolista– la empresa también tiene oficinas en Bogotá.

Rohan Marley también se le metió al negocio de la marihuana y creó una marca de productos cannábicos, CBD (extracto de la planta) e indumentaria llamada Lion Order.

Esta compañía la creó en compañía de atletas profesionales, activistas y empresarios visionarios que no sólo deben estar interesados en negociar el producto, sino en celebrar la cultura rastafari y promover el uso de la planta. El propio Rohan se ha definido a sí mismo como un “rastaemprendededor”.

El patrimonio de Bob Marley es el más grande en la música reggae y supera los 32 millones de dólares, si estuviera vivo superaría los 200 millones. Las fortunas de Damian, Stephen y Rohan rondan los US$ 20 millones (cada una) y si se suman las de los hermanos Marley, podría hablarse de más de 90 millones de dólares.