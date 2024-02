El barranquillero que se inventó en España el banco Íkualo con el que le da la mano a migrantes latinos

.Publicidad.

Sin embargo, muchos de ellos no tienen la forma de llevar un estilo de vida común, esto debido a la falta de documentos legales o demás. Esto se convierte en un problema, pues se hace imposible acceder a algunos servicios, como los financieros. Esta problemática la identificó el barranquillero Harold Correa, quien decidió ir más allá y se convirtió en todo un emprendedor. Fue así como le dio vida a Íkualo.

Así fue como Harold Correa vio la necesidad de darle vida a un banco

El barranquillero, al igual que muchos decidió empacar sus maletas y correr el riesgo de ir a un país lejano en busca de nuevos rumbos. Algo arriesgado, pues nunca se sabe con certeza qué sorpresas le depara el destino o que irá a encontrar en un lugar desconocido. Pese a todo esto, Harold Correa emprendió camino y decidió ir a Madrid, España. Claro que para él esto significó un mayor reto, no tenía papeles y debía empezar desde bien abajo. En el país ibérico quería estudiar, a pesar del poco dinero que tenía. Debido a esto, tuvo que afrontar lo que todo migrante debe afrontar tras su llegada a cualquier país.

Allí vio la necesidad y las limitaciones que existen en este estilo de vida. Pero sin duda alguna, hubo una situación que para él fue muy complicada. El no poder acceder a los servicios financieros ponía de para arriba todo para el barranquillero. Pero no solo Harold experimentaba esta agobiante situación, varias personas cercanas a él vivían con este mismo problema. Eso sí, no perdió el tiempo en España y decidió dedicarse a cuánto trabajo le saliera. Allí trabajó como obrero y mensajero, al mismo tiempo realizaba una maestría en digitalización bancaria.

Si bien contaba con maneras de generar ingresos, la falta de documentos le cerraba la puerta para acceder a servicios bancarios allí. Esto de una u otra manera hizo que la administración de los recursos para Harold Correa fuese más complicada. Siempre que se presentan estas situaciones, hay quienes aprovechan para darle algún tipo de solución. Es en estos momentos donde nacen los emprendedores y así fue como el barranquillero se sumó a este exclusivo club. Con el fin de poder librarse de este engorroso problema, decidió darle vida a un neobanco, el cual es conocido hoy como Íkualo.

El nacimiento de Íkualo, el neobanco del barranquillero

No fue algo cualquiera, pero el barranquillero le dio vida a un emprendimiento para realizar movimientos de dinero sin tanto problema. Seguramente sus estudios también fueron claves para poder arrancar con este proyecto. Para entrevista con el medio El Tiempo, Harold Correa aseguró ser el primer creador de un Neobanco para migrantes que actualmente están en Europa. Un logro que sin duda alguna, vale la pena rescatar por las ventajas que puede tener. Pero antes de seguir, es necesario mencionar que es un "Neobanco". Bueno, es un banco directo que funciona 100% digital y al que se puede acceder por una app en el celular o por una computadora.

Entonces nació Íkualo, una central financiera que arrancó sus operaciones en España. Lo más increíble del caso es que a pesar de no llevar mucho tiempo en funcionamiento, esperan expandirse a Reino Unido. Este Neobanco, es sin duda alguna la respuesta para muchos migrantes que viven lo que un día Harold vivió. Gracias a Íkualo, las personas podrán evitar las comisiones costosas o demás problemas que enfrenta la gente que no tiene una cuenta bancaria o demás. Lo increíble del caso es que actualmente posee una licencia con respaldo garantizado del banco europeo y del de España.

Esto hace que cada cuenta tenga un seguro de 250 mil dólares. Ahora bien, a pesar de no llevar mucho tiempo funcionando, la aplicación ha sido un total éxito. Según reveló a El Tiempo hace un tiempo, actualmente cuentan con 39 mil usuarios. Una cifra muy llamativa teniendo presente que lleva muy poco tiempo de funcionamiento. Todo esto le ha permitido a Íkualo ser valorada actualmente en 4 millones de euros, según Harold Correa. De ser así, lo más seguro es que su valor siga creciendo y más personas se sumen a utilizar esta plataforma. Sin duda alguna, un tremendo ejemplo el que da este colombiano en el exterior.

Beneficios que brindan actualmente esta entidad

Poder acceder a una cuenta en Íkualo será muy sencillo y en tan solo 72 horas ya la tendrá activa. Además, podrá acceder a una tarjeta de débito, tener microcréditos y más. Podrá pagar facturas, recargas de celular, compras en supermercados y por si fuera poco, podrá realizar un proceso para adquirir un préstamo hipotecario. Además, cuentan con diferentes canales de comunicación a los que podrán acceder sus clientes. Tienen atención al cliente vía telefónica, tienen chats, email y todo esto en un servicio de 24 horas. Un servicio tremendo el que presta este neobanco creado por un emprendedor barranquillero.

