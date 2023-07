El error más grande Andrea Nocetti: dejar la televisión en Colombia para irse a EEUU

La actriz dejo Colombia para irse a Miami junto a su esposo. Sin embargo, ahora la mujer pasa por un momento crítico, no le sale un solo trabajo en el extanjero

.Publicidad.

Andrea Nocetti era seguramente una de las actrices que pintaba para ser toda una estrella de la televisión colombiana. Su actuación en 'Nuevo rico, Nuevo pobre' le permitió darse a conocer; además de su participación como reina de belleza. Aún así, su pasó por Miss Universo pasó totalmente desapercibido. Pese a esto, la mujer puso por encima el amor antes de su carrera y dejó Colombia. En el año 2014 y tras casarse con Elliot Minski, una figura importante de Barranquilla, la actriz colombiana desapareció de la TV. La actriz se estableció en Miami y la farándula quedó sumamente lejos en la vida de la mujer.

Andrea Nocetti y su vida en Estados Unidos

Tras su partida, la actriz colombiana cambió su estilo de vida totalmente y no se le vió en más producciones. Es únicamente por medio de sus redes sociales que las personas sabían acerca de ella. Incluso, estando en Estados Unidos es que Andrea Nocetti se convirtió en mamá. Seguramente, su personaje más recordado es el de la producción 'Nuevo rico, Nuevo pobre'; fue con esta que logró una nominación a mejor actriz antagónica. A pesar de que la mujer suele verse feliz, la realidad es otra para la actriz. La vida para el actor no es nada sencilla en el extranjero o por lo menos no lo ha sido para ella.

-Publicidad.-

|Le puede interesar Ni televisión ni pasarelas, el nuevo negocio de Gabriela Tafur con el que está haciendo plata

El mal momento que vive la actriz colombiana en el exterior

Recientemente, la actriz colombiana habló acerca de su vida no solo como persona, sino también como profesional allí en EE.UU.. En una entrevista para el programa 'Bravissimo', Andrea Nocetti reveló que "extraña Colombia". A pesar de que allá en el extranjero realiza muchos castings, casi no logra conseguir ninguno de ellos. Inclusive, la única vez en que la mujer logró conseguir un papel, fue con Nickelodeon. De resto, no ha logrado otro papel más. Según aseguró la actriz, espera poder volver a Colombia y así retomar su carrera como actriz. La soledad le ha jugado una mala pasada a Andrea, que apenas sus bebés crezcan, seguramente ella regrese al país.

Publicidad.

Sin embargo, esto no quiere decir que la situación acá sea más favorable. Recordemos que hace poco, Laura Barjum, también reina de belleza, habló de lo complicado que es conseguir trabajo en Colombia. Además se irá del país para seguir estudiando y mejorar su faceta como actriz. Habrá que ver si Andrea Nocetti regresa y tiene un mejor futuro en su carrera acá.

Vea también: