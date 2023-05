Por: Laura Cecilia Bedoya Ángel |

mayo 30, 2023

“Si me dejan escribir todas las baladas de una nación, no me importa quién escriba las leyes.”1 Al respecto dice Jorge Luis Borges. “El dictamen sugiere que la poesía común o tradicional puede influir en los sentimientos y dictar la conducta”.

Paso a recordar que este tema está incluido en el capítulo XI del ensayo Evaristo Carriego, titulado “La historia del tango”, y cómo no, Borges, el autor, entra en la materia de las letras de los tangos reconociendo que están formadas por variados sentimientos, el rencor, la burla, la felicidad y el deseo por ejemplo; lleva al lector hasta la Roma del año 65 durante el imperio de Nerón a la talentosa pluma de Juvenal, veamos:

“En el prólogo de las Sátiras, Juvenal memorablemente escribió que todo lo que mueve a los hombres- el deseo, el temor, la ira, el goce carnal, las intrigas, la felicidad- sería materia de su libro; con perdonable exageración podríamos aplicar su famoso quidquid agunt homines, a la suma de las letras de tango. La traducción dice así, “cualquier cosa que hayan hecho los hombres formará el tema de nuestro libro.”2

Uno de los medios impresos que publicó las letras del cancionero popular fue la revista El alma que canta, su aparición se dio en 1916, antes de nacer el primer tango canción, así que el material inicial fue el suministrado por los payadores, poemas populares y algunos cuplés dejados en las representaciones teatrales, más tarde las letras de tango serán las protagonistas.

Vincenzo (Vicente) Buccheri, fue el fundador, había nacido en Italia, muy pequeño viajó con su familia a Buenos Aires, donde se instalará su nuevo hogar y sitio de trabajo, eso fue lo que hicieron todos desde muy jóvenes, Vicente por ejemplo trabajó con los Canaro en un puesto de venta de diarios.

Según la página Todo Tango “La primera imprenta de la cual requirió sus servicios se llamaba La Protesta. Y no fue casual, lo conmovía la pobreza ante la riqueza de unos pocos. El ánimo de la revista fue su manera de protestar. Su lema fue difundir y promover a creadores e intérpretes. Dar a conocer a otros cuyo pensamiento coincidiera con su manera de ver la justicia”.

Fue un proyecto ambicioso en el número de ejemplares y la cobertura de otras ciudades, de esta manera progresó hasta tener un lugar propio y un empleado para la operación de la revista, en ese entonces publicó 150.000 ejemplares. El poeta Dante A Linyera colaboró en las secciones “Hípicas brisas campesinas,” “Su majestad el tango”, “Su alteza el Shimmy”, entre otras.

El teatro tuvo presencia en la revista, puesto que eran abundantes las salas y el florecimiento del sainete, del grotesco y de obras dramáticas de los clásicos de la literatura, por lo mismo, en las páginas se leían monólogos de textos de Florencio Parravicini, de Elías Allipi y de otros dramaturgos.

La revista nació en 1916 y se terminó en 1961, arropó a poetas como Almafuerte, Alfonsina Storni y Vicente Barbieri, -director de la revista El Hogar-. No fue ajena a publicaciones sobre el lunfardo y temas del folklore. Tuvo su competencia en las revistas El canta claro, Cantando, y otras más.

Lo popular según la etimología viene del latín populāris y significa perteneciente o relativo al pueblo: Esta fue la característica de El alma que canta, de esta dijo el gran dramaturgo Alberto Vacarezza “El alma que canta la lee desde el Presidente de la Nación hasta el último chacarero”.

Del tema me retiro y nuevamente de la mano de Borges, “Es sabido que Wolf, a fines del siglo XVIII, escribió que la Ilíada, antes de ser una epopeya, fue una serie de cantos y de rapsodias; ello permite, acaso, la profecía de que las letras de tango formarán, con el tiempo, un largo poema civil, o sugerirán a algún ambicioso la escritura de este poema. 3

