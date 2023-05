Gloria al soldado

Por: Erwin Lechuga |

mayo 30, 2023

¨El mérito recae exclusivamente en el hombre que se haya en la arena, aquel cuyo

rostro se encuentra manchado de polvo sudor y sangre¨. Esta era la frase que leía

en la parte trasera de un plegable de la Escuela Militar de Cadetes Gral. José

María Córdova que me habían regalado, y que me servía de motivación para

cumplir mi deseo de verme algún día como oficial del Ejército de Colombia.

Desde la imaginación todo era perfecto, los sueños de gloria, de virtud, de

medallas ganadas invadían mi mente, no sin imaginarme en esos momentos, que

entre lo que soñaba despierto y la realidad, había una distancia diametralmente

grande.

Llegado el momento y a pesar de tener una recomendación del cónsul de la

Escuela para ingresar a ella, no fui seleccionado, se abrió entonces la posibilidad

de prestar el servicio como soldado, y si era de mi agrado a mitad de año, se

abriría un curso en el cual me podían hacer un cupo debido a que en ese

momento, había pocos oficiales y era necesario vincular nuevo personal.

Dejar la casa, renunciar a mis privilegios, alejarme de mi familia me dio duro, por

mis mejillas bajaban las lágrimas en los días de visita cuando veía a mi mamá,

extrañaba todo aquello con lo que crecí. Con los meses me acomodé a mi nueva

vida, conocí a amistades que todavía tengo, viví una experiencia que todavía

atesoro, y comprendí que hay vivencias que son para siempre, paradójicamente,

el día que me fui de baja volvieron a aparecer las lágrimas que me avisaban que el

lugar que me acogió, quedaba atrás para sumergirme en el mundo de las leyes.

No he vuelto a portar un uniforme, ni siquiera a empuñar un arma en nombre del

Estado, pero mi amor y respeto por el Ejército de Colombia sigue latente, fue una

experiencia fuerte al principio, porque dejé de ser el nené de mamá por ser el

soldado de Colombia, lo que agradezco mucho por enseñarme a valorar la

abnegación de los que portan uniforme.

La carrera militar es sufrida, es una vida de renuncias, de sacrificios, de entregas,

de desafíos, nadie conoce las dificultades que atraviesa un uniformado en la

manigua o en los rincones escondidos de este país, sin embargo, el discurso del

odio que ha empleado un sector político, se ha atrevido a resquebrajar el honor y

la imagen de instituciones que han defendido por décadas al Estado de la

amenaza de mentes egoístas, que escondidas en ideologías perversas quieren

perpetuarse en el poder.

Es una afrenta al Estado y su ordenamiento jurídico, ver como sus soldados son

secuestrados por grupos con intereses criminales, mientras el gobierno llama a

semejante delito ¨retención¨, es triste como soldados y policías son asesinados

cobardemente ante la mirada indolente de un gobierno, que tampoco le interesa

ahora contar las masacres ni la muerte de líderes sociales.

Las Fuerzas Militares de Colombia, merecen respeto, desde el soldado anónimo

patrullando en la espesura de la selva hasta el general en una fría oficina en

Bogotá, a ellos y solo a ellos, les debemos el reconocimiento del sacrificio que

descansa sobre su espalda para que la población colombiana todavía pueda vivir

en democracia.

Estamos permitiendo como sociedad que se atropelle la institucionalidad que

representa las Fuerzas Militares, dejemos de ser rocas de indiferencia y digámosle

a este gobierno ¡Basta!

Basta del ultrajar la dignidad militar, basta de menospreciar a esos miles de

hombres y mujeres que se atreven a cumplir una labor que muchos se negaron a

asumir.

