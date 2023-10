Dónde está Yair Klein, el mercenario Israelita que entrenó a los paramilitares en el Magdalena Medio

.Publicidad.

Fueron sólo tres los viajes que realizó Yair Klein a Colombia y sin embargo, a sus 80 años, está convencido que ese es el lugar donde quisiera morir. No puede volver. A pesar de que fue el hombre que ayudó a montar con los hermanos Castaño el paramilitarismo en Colombia vive y duerme tranquilo en Jaffa, donde ha decidido pasar sus últimos años de guerrero. Ha sabido estar en situaciones de desventaja, algunas terribles, como cuando estuvo preso en Sierra Leona, en su propia Israel o en Rusia. Si no tuviera tanto peso sobre su espalda le gustaría comprar una casa en la indómita tierra del Magdalena Medio.

A Colombia llegó por primera vez –hizo sólo tres viajes- en 1988 como un ciudadano común y corriente, entrando por el aeropuerto El Dorado y siendo recibido por una comitiva compuesta por Isaac Shoshani, quien en ese momento era el representante de la industria militar israelita, el teniente retirado del ejército Ariel Otero, quien estaba al mando de los paras en Puerto Boyacá. El primer almuerzo que tuvo en Colombia fue en un reconocido restaurante de carnes del centro de Bogotá a donde arribaron –según la revista Semana- dos miembros del DAS y ganaderos. En la reunión mostraron su desesperación: la guerrilla los tenía ahogados en su región, la próspera Puerto Boyacá. Parecía que en el Magdalena Medio las FARC sólo respetaran a una persona, a Pablo Escobar Gaviria. Así que Klein se remangó la camisa.

-Publicidad.-

Fue muy temprano, al otro día, a Puerto Boyacá y se reunió con miembros de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, ACDEGAM, fundada en 1980, que logró su personería jurídica en el gobierno de Julio César Turbay. La asociación se creó para poder canalizar dineros de ganaderos y terratenientes que estaban completamente sobrepasados por el fenómeno insurgente. A la reunión con Klein también fueron miembros del DAS y Henry Pérez, un paramilitar que fue clave en el plan para asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento en la plaza central de Soacha el 18 de agosto de 1989. También estaban los hermanos Fidel y Carlos Castaño. La idea era que él les ayudara a crear una fuerza especial para acabar con los guerrilleros y de paso quedarse con buena parte de las tierras de los campesinos de la zona.

Klein con su bandera, la que alguna vez defendió

Klein, exmilitar y mercenario israelita, tenía una empresa llamada Hod Halant y otra de nombre Spearhead. Se había ganado nombre en el submundo de los mercenarios debido a sus hazañas: en 1972, por ejemplo, participó en el rescate de una decena de rehenes de un avión libio en el aeropuerto de Lod en Tel Aviv, una operación que duró sólo ocho segundos. Seis años después se retiró del ejército, puso una estación de gasolina pero lo suyo, por supuesto, eran las armas. Peleó por diamantes en Zimbawe y luchó con los contras en Honduras y Nicaragua.

Publicidad.

Pero la labor de Klein fue más allá de entrenar campesinos para la lucha contraguerrillera. Él fue quien les enseñó a los sicarios de Pablo Escobar a activar carro bombas. Una vez conoció a Fidel Castaño regresó a su país y le pidió, como le confesaría años después a la periodista Olga Behar, permiso al ministro de defensa de su país para actuar en Colombia. La respuesta no pudo ser más escueta y a la vez más contundente: "Es tu problema, a nosotros no nos importa. Según la ley israelí, si le vendes pasta dental al Ejército, necesitas nuestro permiso; pero si entrenas civiles, no es nuestro problema. El problema es de Colombia". Aunque afirman que entreno a miles de campesinos Klein afirmó que sólo se trató de tres entrenamientos para 30 personas. Cada curso costó 75 mil dólares.

De Israel se trajo dos hombres de su absoluta confianza quienes además hablaban español, Tzadaka Abraham y Teddy Melnik. En 1989, poco tiempo después del asesinato de galán, tuvo que salir corriendo de Colombia. Esta vez si no usó El Dorado sino que se fue de incógnito por el Amazonas brasilero. Dice que de toda esa aventura colombiana, en donde resultó salpicado hasta de la muerte de Galán y del atentado del avión de Avianca donde murieron más de cien personas, sólo le quedaron 35 mil dólares. Al menos según su versión.

Siempre se ha defendido de ser un terrorista. Según su versión sólo fue un militar israelita con la suficiente pericia como para enseñarle a los campesinos a defenderse. Un ex paramilitar, llamado Luis Eduardo Cifuentes, mejor conocido como El Aguila, afirmó que Klein había usado material bélico para vender en el país. En una entrevista para el diario israelita Maariv en el año 2000 afirmó lo siguiente: “Estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que Estados Unidos no puede hacer porque le es prohibido lo hace por intermedio de otros”.

En Colombia fue condenado a 10 años de cárcel en ausencia. En el año 2020 se expidió una orden de extradición en pleno gobierno de Iván Duque pero fue bloqueada inmediatamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El perdón que ha pedido Klein ha sonado siempre a palabras huecas, sin demasiada convicción.

A sus 80 años este exmilitar, al que no le fue muy bien en su negocio de la estación de gasolina, se encuentra viviendo en medio de una nueva guerra, en una donde el no puede participar sino tan sólo ver el horror a través de su ventana.