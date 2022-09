Desnalgada”: a Dani Duke le criticaron con dureza su cola

.Publicidad.

La creadora de contenido que acumula más de cuatro millones de seguidores es conocida por hacer diversas publicaciones sobre maquillaje, estilo de vida y hasta videos en los que enseña su curvilínea figura, lo que ha conllevado a que algunos internautas le hagan críticas sobre su cuerpo.

Por su parte, Duke de nuevo fue víctima de los malos comentarios. Todo comenzó porque la influencer publicó un video en Instagram que acompañó con el siguiente mensaje: "Cuando te tienen rabia, pero no te pueden decir ni desnalgada, ni boba, ni débil y mucho menos mantenida", lo que llevó a que una persona le cuestionara el aspecto de su cola. “Pues desnalgada si es jajaja quítele la prótesis y verás jajajaja”, fue el mensaje que recibió la creadora de contenido.

-Publicidad.-

Ante eso, ella no se pudo contener y con sólidos argumentos le respondió: “Mi bb hermosa, no tengo prótesis, les he contado mil veces y he sido muy sincera con TODOOO lo que me he hecho. En enero me hice una lipo transferencia. Te explico, me sacaron grasa y me la transfirieron a la nalga”.

|Le puede interesar: La Liendra, el novio modelo: orgulloso de su pareja por comprar severa camioneta

Publicidad.

Cabe destacar que, en noviembre de 2021, su novio fue quien le regaló el retoque estético, el cual consiste en eliminar los excesos de grasa abdominal para marcar más esta área y con la grasa sobrante inyectarla en los glúteos para aumentar el volumen de estos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes)